Zaklínač 3 brzy dostane nástroje pro tvorbu modifikací. Skrz REDkit vytvoříte úkoly, animace nebo rovnou celé oblasti

O oficiálních nástrojích pro tvorbu modifikací do hry Zaklínač 3: Divoký hon jsme vás informovali už loni v listopadu. V dubnu probíhalo první testování a nyní už víme, kdy se REDkit dostane do rukou široké veřejnosti. Do tvorby se může kdokoliv pustit od 21. května, kdy tyto nástroje vyjdou zdarma na všech hlavních digitálních obchodech. Najdete je tedy na Steamu, GOGu i Epic Games Store.

Pro Zaklínače sice už od jeho vydání v roce 2015 vznikla hromada modifikací, ale nyní budou mít tvůrci mnohem větší možnosti, jak hru upravit a co všechno v ní mohou vytvořit. REDkit vychází z nástrojů, které v CD Projektu používali přímo k vývoji hry. Pokud na to vaše tvůrčí schopnosti stačí, můžete do hry přidávat celé questy nebo vlastní postavy.

Vývojáři uvádějí, že limit toho, co můžete s těmito nástroji vytvořit, je pouze vaše představivost. Je jasné, že vám tvorba půjde více od ruky, pokud už s herním vývojem máte nějaké zkušenosti, ale zároveň dodávají, že je REDkit vhodný i pro méně zkušené tvůrce. Všechny výtvory každopádně budou hratelné pouze v PC verzi třetího Zaklínače.

Skrz REDkit můžete upravit téměř všechno ve hře. Omezení nejste ani v případě, pokud si pro své potřeby chcete změnit podobu herního světa. A pokud máte větší plány, rovnou lze vytvořit prostředí úplně nové. Nedivili bychom se, pokud by se s vydáním nástrojů rozjelo vícero megalomanským projektů. Komunita kolikrát umí vytvořit parádní kousky a bude velmi zajímavé sledovat, co všechno vznikne pro toto legendární RPG.