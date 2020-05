Zaklínač 3 oslavil páté narozeniny, pořiďte si jej s velkou slevou

Stále jste nehráli jedno z nejlepších RPGček této generace? Nevěš hlavu! Zaklínač 3: Divoký hon je teď na oslavu svého pátého výročí na Steamu a v obchodě GOG v 70% slevě.

Za pouhých 412 Kč získáte hru v Game of the Year edici, která zahrnuje veškerý stažitelný obsah jako jsou zbraně, brnění, vedlejší questy a další. A kromě toho oba příběhové datadisky, tedy Hearts of Stone a Blood & Wine.

Tím ale toto slevové šílenství zdaleka nekončí. Vrať se zpátky tam, kde to celé začalo a zahraj si úplně prvního Zaklínače za směšných 40 Kč, a The Witcher 2: Assassins of Kings zase za 82 Kč. Dále, Thronebreaker: The Witcher Tales, který známou karetní hru Gwent přetvořil do singleplayerového dobrodružství ve světe Zaklínače, si pořídíte za 274 Kč.

A nakonec The Witcher Adventure Game, která je digitální adaptací stejnojmenné deskové hry. Cena? 41 Kč.