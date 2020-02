Zaklínač našel svého Vesemira, Mark Hamill jím však není

Poslední dobou se objevila spousta článků, přání a teorií o tom, kdo bude hrát v seriálovém Zaklínači postavu Vesemira. Vesemir byl ve hrách a knížkách poslední žijící učitel školy Vlka, nejzkušenější zaklínač a také by se dal popsat jako Geraltův nevlastní otec. Všichni si proto představovali Marka Hamilla se svým nezaměnitelným plnovousem a vzhledem.

Bohužel, realita je trochu jiná. Roli Vesemira bude hrát herec Kim Bodnia. Že jste o něm neslyšeli ? Je to dánský režisér, scénárista, herec a jeho poslední velká role byla v seriálu The Bridge, kde hrál postavu Martina Rohda.

Introducing Vesemir: Kim Bodnia will play the Continent's oldest and most experienced Witcher in Season 2 of #TheWitcher. pic.twitter.com/HAmYciZ5K4