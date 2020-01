Zaklínač se osvědčil, Netflix vedle seriálu pracuje na animovaném filmu

Zaklínač na Netflixu trhá rekordy a bojuje o pozici nejlepšího debutanta v historii služby. Není tak divu, že se Netflix nejspíše bude snažit ze značky dostat maximum a pracuje už nyní kromě seriálu i na filmovém zpracování, které tentokrát ale nebude na obrazovce zpracované skutečnými herci. Místo toho se dočkáme animované adaptace.

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra.