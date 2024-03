Založte si vlastní kult. Ve Worshippers of Cthulhu budeme uctívat pradávné lovecraftovské horory

Do světů H. P. Lovecrafta se nejčastěji vydáváme v adventurách, detektivkách či hororech. Studio Crazy Goat Games se ale toto téma rozhodlo zpracovat formou budovatelské strategie. Na letní Future Games Show představili Worshippers of Cthulhu, kde budeme muset udržet obyvatele našeho města na hranici mezi příčetností a šílenstvím. Prozatím se hra chystá jen na PC a měla by vyjít letos v předběžném přístupu.

Motivy pradávných hororů budou propleteny nejen společností, ale i architekturou vašeho města. Vaším cílem je nastřádat tolik následovníků, abyste mohli probudit svého boha. To se samozřejmě neobejde bez rituálů, které tady budou na denním pořádku. Sami si určíte, který z přisluhovačů se bude starat o tu kterou činnost. Vedle uctívání je samozřejmě nutné udržovat produkci zdrojů. A co když už mají všichni plné ruce práce? Je čas pustit se do konvertování nevěřících.

Jak to u předběžného přístupu bývá zvykem, i vývojáři z Crazy Goat Games chtějí zapojit komunitu do vylepšování hry. Její finální podobu bychom měli vidět zhruba rok po vydání prvotní verze, ale vytyčený cíl v tomto ohledu prý nemají.

Nejdříve si budeme muset vystačit se dvěma kapitolami zaobalenými do příběhu. Už z počátku ale prý bude Worshippers of Cthulhu vypadat v podstatě plnohodnotně. Další vývoj se bude týkat prohlubování herních mechanismů, které hráčům umožní se do lovecroftovského světa ještě víc ponořit.