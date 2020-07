Zaměstnanec Respawnu popsal drsné praktiky společnosti, studio odpovídá

Zaměstnanec společnosti Respawn Entertainment před pár dny anonymně prozradil, že kvůli agresivním a drsným praktikám, jakým musel při vývoji Apex Legends čelit, propadal depresím a syndromu vyhoření.

„Jsem extrémně vystresovaný a cítím se naprosto vyhořelý kvůli snaze o dodržení naších sezonních vydání a jejich časových rozvrhů. Momentálně pracuji okolo dvanácti až třinácti hodin denně a mezi pracovním životem a tím osobním už momentálně není žádný rozdíl. Nemáme absolutně žádné tušení, jak vytvořit projekt s živými službami, což znamená, že máme naprosto mizerný plán a jen velice malou představu, kolik toho vlastně měsíčně musíme stihnout udělat. Jsem kvůli tomu naprosto vyčerpaný, že si dokonce začínám pohrávat s myšlenkou, že odsud odejdu, aniž bych měl vyhlídnuté jiné místo," říká zaměstnanec ve svém anonymním přiznání.

Asi nikoho nepřekvapí, že tato strastiplná zpověď okamžitě obletěla celým herním světem, a proto odpověď přímo od vedení společnosti na sebe nenechala dlouho čekat.

Ředitel projektu Apex Legends Chad Grenier na to reagoval takto:

„Bohužel nemáme k dispozici nástroje, technologie či systémy, díky kterým by šlo hladce přemístit stovky lidí do naprosto vzdáleného studia." Také ve své odpovědi na Redditu připustil, že celá tato situace padá na vedoucího Apex týmu (což je on sám). Dodal také, že Respawn a její mateřská společnost Electronic Arts udělaly vše co bylo v jejích silách, aby co nejvíce zmírnily dopady z práce na dálku svých zaměstnanců.

„Jako porouchané rádio jsem pořád opakoval, že pokud nebudou schopní zvládat svou práci, tak ať se nebojí tuto skutečnost probrat se svým manažerem či producentem. Tím se rozhodně nesnažím říci, že ten, kdo tuto recenzi napsal je špatným, já se proti ní rozhodně nebráním. Mají naprostou pravdu, že pracovali opravdu hrozně moc, ale to i přes to, že všem bylo řečeno, že je naprosto v pořádku, pokud budou muset vynechat své termíny. Problém není vedení Respawnu, naším cílem je pro každého to nejlepší." pokračuje.

„Jsme dokonalí? Nejsme, samozřejmě že ne. Zajímá Respawn a EA na 100% více zdraví svých týmů, než hru a její následné zisky? Absolutně, a to dokonce i mimo pandemickou dobu. Mohu vám upřímně řičí, že Respawn (a EA) bylo v posledních 10 letech skvělým místem a je místem, ve kterém jsou lidé vždy na prvním místě." uzavírá svou odpověď.