Zaostřili jsme na odcházející generaci konzolí: mnoho změn a slibné zítřky

Herní svět se mění od nepaměti, co si budeme povídat. Dělat z této generace konzolí období největších změn v historii gamingu by bylo pokrytecké. Stalo se toho ale opravdu hodně. Vzestup VR, popularita žánru Battle Royale, obecné zvýšení popularity multiplayeru (což je samozřejmě dlouhodobé), mnoho nových služeb, pokusy s cloudem a mnoho mnoho dalšího.

Pojďme si ve zkratce zopakovat to hlavní, co se stalo ve světě konzolí. Dopředu upozorňuji, že tento článek nemá být detailní popis všech kroků společností, ale spíš krátké shrnutí a vysvětlení jejich strategie. Mnoho informací vám proto může chybět. Každopádně možná se objeví v jiném článku, pokud se v budoucnosti rozhodneme zaměřit podrobně na strategii jedné společnost.

Sony se drží klasické strategie

Když se nad tím zamyslíme, konzole klasicky fungovaly na jednoduchém způsobu. Byly dva hlavní důvody, proč si je koupit – nechceme utrácet za drahé PC nebo si chceme zahrát exkluzivní tituly. Důvody mohou být různé, ale z vlastní zkušenosti vím, že většina mých přátel si pořídila konzoli kvůli těmto důvodům. A strategie výrobců konzolí se tomu přizpůsobila. Společnostem šlo hlavně o to vydávat hodně exkluzivních her, zajistit příval her od velkých vývojářů a tu a tam přidat nějakou specialitu (například Kinect, PS Move atd.).



Playstation 4 se objevil rovnou ve třech verzích

Nynější generace konzolí to hodně zpochybnila a nelze se na konzolový svět dívat stejně. Tedy pokud nejste hráči na PS4. Sony prostě nemělo důvod to měnit a PS4 je stále nejprodávanější konzolí této generace a prodeje údajně přesáhly 90 milionů kusů.

Tuto situaci předurčilo již samotné oznámení konzole. PS4 totiž bylo při oznámení značně levnější než konkurenční Xbox One. Microsoft trval na tom, že Xbox One se bude prodávat jen s Kinectem, což znamenalo cenu kolem 13 000 Kč. PS4 stálo jen 10 000 Kč a navíc bylo o něco menší a vyšlo o několik měsíců dřív. Nedočkaví hráči snadno zběhli k PS4 a samozřejmě, jakmile váš kámoš má PS4, koupíte si tuto konzoli radši než konkurenci.



Kvalitní tituly jsou důležitým důvodem, proč je PS4 tak úspěšný

Když máte hodně hráčů, máte vysoké prodeje her a na tom konzole přežívají. Sony se staralo o to, aby příliv kvalitních titulů nikdy neutuchl. Co se počtu exkluzivních titulů týče, Sony s přehledem vede. Namátkou můžeme zmínit například Until Dawn, Horizon Zero Dawn, Uncharted 4, Spider-Man či God of War 4. I hry byly důvodem, proč se konzole stále prodávalo víc a víc.

Postupně se PS4 dočkala i alternativních verzí. V září roku 2016 vyšlo menší PS4 Slim a v listopadu roku 2016 vyšlo výkonnější PS4 Pro. Možná o něco zajímavější je Playstation VR, které vyšlo v říjnu roku 2016. Virtuální realita byla předtím čistě doménou PC. Jenomže vyžaduje výkonné PC a zařízení pro VR není levné.

Pro Sony to rozhodně byla trefa do černého. PS VR je stále nejlevnějším VR a skutečně funguje i na v porovnání s PC méně výkonném PS4. Můžeme argumentovat, že PS VR je nejhorším VR na trhu. Každopádně prodalo se toho (z údajů ze srpna 2018) přes 3 miliony kusů, což je celkem slušné.

Jenomže to je víceméně všechno. PS4 nedostalo příliš mnoho nových služeb, kterými se chlubí Microsoft, spíše se drželo jistot. Těch herních. Rozhodně je zajímavé, že se vrhlo do cloudu a hry z PS4 je možné hrát i na mobilu. Každopádně od nového PS5 očekáváme hlavně vyšší výkon, více her, v lepším případě zpětnou kompatibilitu, a to je všechno. Možná to bude stačit, konkurence ale PS z hlediska služeb válcuje celkem s přehledem.

Microsoft se nebojí riskovat

Xbox One byl na svém začátku taková malá tragédie. Ne, že by byl kompletně špatný, ale nutil hráče do zbytečností. Konzoli jste si museli koupit s Kinectem a navíc kvůli špatným zkušenostem s chlazením z předchozí generace se do konzole dala velká turbína, která výrazně zvětšila její objem. Xbox One byl větší a dražší než konkurence a navíc celosvětově vyšel až v listopadu roku 2013.



Xbox One si prošel velkou evolucí. Od původního Goliáše s povinným Kinectem až po výkonný Xbox One X

Microsoft pochopitelně brzy ustoupil a konzoli začal prodávat bez Kinectu. Ostatně Kinect se později přestal vyrábět úplně. Nebyl špatný, ale podpora jak ze strany Microsoftu, tak ze strany vývojářů byla až příliš malá. Jinak se Microsoft držel klasické strategie a vydával jednu exkluzivitu za druhou. Zmínit můžeme Halo 5: Guardians, Forza Horizon 2, Gears of War: Ultimate Edition či Sunset Overdrive.

Množství her však začalo slábnout. Microsoft ani v době, kdy se na hry soustředil, se Sony nedokázal držet krok. To by tolik nevadilo, her měl v zásobě dostatek. Bylo období, kdy vedle klasiky chystal také doplňky jako Scalebound nebo Fable Legends. Tomu však následovala doba šílených škrtů. Nadějný Scalebound byl zrušen v roce 2017, Fable Legends společně se studiem Lionhead také nepřežil a to již v roce 2016 a zániku se dočkaly i další herní projekty.

Nejdřív se Microsoft dočkal posměchu, ale rychle se vzpamatoval. Když neuspěje díky hrám, tak uspěje díky celkovému zlepšení konzole, a to zejména službám. Šlo to rychle. Začal pozvolna zpětnou kompatibilitou a Xbox Preview, službou, která funguje jako Steam Early Access. Později přišel také Xbox Game Pass, který za měsíční poplatky umožní přístup k více než 100 výborným hrám. Dobré zmínit, že navíc hned od začátku konzole je na Xbox One služba EA Access, která za měsíční nebo roční poplatky umožní přístup k mnoha hrám od EA.

Konzole se silně zdokonalila nejdřív tím, že vyšel menší a hezčí Xbox One S. Když Sony vydalo PS4 Pro, Microsoft na to odpověděl Xbox One X. Jedná se skutečně o dosud nejvýkonnější konzoli v historii, která s 6 Teraflopy dosáhne na velmi vysoká rozlišení. Často dokonce na 4K.

Hlavně Microsoft masivně rozjel propojování Xbox One a PC. Začalo to prvotními pokusy o nějaký cross-play a vyvinulo se to ve službu Xbox Play Anywhere. Kup si hru na Xbox One a klidně ji hraj i na PC s Windows 10. Hry si může koupit více lidí a hráči na Xbox One mohou hrát s hráči na PC.

Do služby navíc míří všechny Microsoftem chystané tituly a doplňují ji některé starší. Již se tam nachází například Halo Wars 2, Gears of War 4, Forza Horizon 4 a nově je oznámeno, že na PC dokonce vyjde Halo: The Master Chief Collection, které se dostane dokonce i na Steam.

Poslední E3 zvedla naděje ještě víc. Microsoft koupil hromadu nových studií, namátkou Playground Games, Ninja Theory, Undead Labs, Compulsion Games, inXile Entertainment, Obsidian Games a založil nové zvané The Initiative. Jedná se o samé zkušené vývojáře, kteří mají potenciál vytvořit herní tituly velmi vysoké kvality.

To ale není všechno. S vyvíjeným HoloLens se nedá vyloučit, že Microsoft tuto technologii použije v gamingu. Zároveň čím dál tím víc experimentuje se streamováním a s cloudem. O novém chystaném Xbox Series X dokonce kolují dohady, že vyjde rovnou v několika verzích a jedna z nich nebude mít CD mechaniku a bude si silně zakládat na streamování. Zatím jsou to však jen dohady, oficiální oznámení chybí.



HoloLens by se v budoucnu mohly stát zajímavým doplňkem herního průmyslu

Po špatném startu se Microsoft pořádně vytáhl a připravil si půdu pro další generaci Xboxu. Konzole se v pojetí Microsoftu změnila vskutku k nepoznání a co se služeb týče, strčí veškerou konkurenci do kapsy. Bude rozhodně zajímavé sledovat, s čím se Microsoft vytasí v budoucnu.

Nintendo sází na originalitu

Xbox One ani PS4 nemáme uzavřené. Článek sice tuto generaci uzavírá, ale jen kvůli tomu, že nová generace pomalu buší na dveře. Asi jen těžko můžeme zásadní změny očekávat teď. Výjimkou je Nintendo Switch. To je stále relativně nové a žije si svým vlastním životem. Nemá v podstatě přímou konkurenci, jelikož nabízí něco, co tu dříve nebylo.



Originalita cestou k úspěchu

Situace Nintenda vypadala zpočátku katastrofálně. Wii U vyšlo v roce 2012, ale i když představilo zajímavý koncept, moc vysokých prodejů se nedočkalo. Prodeje se obvykle uvádění něco nad 11 milionu kusů, což je velmi málo. Nintendo se vlastně drželo nad vodou díky Nintendu 3DS, jehož prodeje uvádějí něco nad 50 milionů.

Nintendo Switch, které vyšlo v roce 2017, nám vytřelo zrak, ale dávalo vlastně smysl. Handheld držel společnost nad vodou, každopádně klasické domácí konzole jsou tím hlavním zdrojem příjmů (je tu důvod, proč se Sony vykašlalo na PS Vita). Tak proč to nespojit? Nintendo Switch zaujalo právě svou originalitou.

Není asi nutné věnovat se do detailů Nintendu Switch, ale připomeňme si základy. Samotná konzole je strašně malá, je to vlastně jen dotyková obrazovka, ke které můžete připevnit Joy-Cony, malé ovladače a tím z ní mít celkem výkonný handheld. Také ale můžete umístit konzoli do takzvaného Docku a tím z ní udělat domácí konzoli.

Zásadní je, že oba módy jsou stejně výkonné. Tím se ze Switche stává nejvýkonnější handheld na trhu, ale potěší i fanoušky domácích konzolí. Počtem her sice za konkurencí strádá, nicméně je tu ten důležitý fakt, že tam vyšlo a stále míří hodně skvělých her a možnost zahrát si je úplně kdekoli dělá z konzole velmi atraktivní záležitost.



Vedle mnoha skvělých titulů od Nintenda se Switch také dočkal titulů od velkých herních společností. Vyšel na něm například Wolfenstein 2, Doom, Skyrim a chystá se na něj Assassin's Creed III

Bohužel vedle originality je konzole velmi drahá. Příslušenství i hry jsou mnohem dražší než u konkurence a za každou blbost si Nintendo účtuje nemalé peníze. Přesto mu to prochází, asi hlavně kvůli tomu, že hodně hráčů chtělo něco takového a Switch dokáže s konkurencí koexistovat. Je to něco jiného. Může být hlavní konzolí, ale může být také doplňkem.

Poprvé v historii má navíc Nintendo placené hraní online. S cenovkou 4 dolary za měsíc je sice s přehledem nejlevnější, ale je to další poplatek, který po nás herní průmysl požaduje. Předplacení Nintendo Online vedle možnosti hrát online umožňuje také přístup k celkem rozsáhlé knihovně retro her.

Nintendo Switch se zhodnotit zatím nedá. Je stále na začátku svého cyklu a předvedlo nám, že má velký potenciál. Můžeme určitě očekávat ještě hodně. Zároveň má však hodně neduhů a těžko říct, zda se je Nintendo pokusí vyřešit.

Jak se na nynější generací díváte vy? Jste spíše PCčkáři nebo konzolisti? A co si hodláte pořídit z generace nastupující?