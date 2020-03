Záporák v God of War na vás ukazuje prostředníček, když se nedíváte

Ve hře se občas podaří skrýt věci, které byste normálním způsobem nikdy neodhalili. Na světě jsou ale hráči, kteří zasvěcují hodiny času přesně tomu, aby nám je ukázali. Jediním z nich je i Lance McDonald. Youtuber, který už odhalil například nepříjemnou skutečnost v P.T., kde vás duch celou herní dobu pronásleduje, aniž byste ho viděli.

So @corybarlog who was responsible for this little easter egg? pic.twitter.com/FLYBh1Nfdm — Lance McDonald (@manfightdragon) March 5, 2020

Svými úpravami kamery s oblibou McDonald odhaluje zajímavosti ve hrách a nyní se vrhl na zkoumání hry z roku 2018, kterou je God of War od Santa Monica Studios. McDonald odhalil, že záporák Baldur, který na začátku hry vystupuje jako "cizinec" je sice božského původu, ale příliš slušného chování opravdu nepobral. Když ho totiž porazíte v prvním souboji a hodíte do vytvořené rokliny, vztyčí na vítězného soka prostředníček. S prací na God of War a odhalování jeho tajemství chce youtuber i nadále pokračovat a je tak možné, že se dozvíme ještě o nějaké zajímavé hříčce, kterou vývojáři do hry ukryli a my jsme ji neměli nikdy vidět.