Záporákem v dalším dílu Far Cry by mohl být Giancarlo Esposito

Všichni si pamatujeme Vaase a jeho kultovní řádění ve Far Cry 3. Od té doby čekáme na stejně legendárního záporáka a ačkoliv jsme už narazili na několik přijatelných, trenky nám to nesfouklo. Nyní to vypadá, že bychom se mohli dočkat další ukázkové záporné role, a to ve Far Cry 6.

Té by se mohl ujmout herec Giancarlo Esposito, kterého můžete znát především ze seriálu Breaking Bad (Perníkový táta) nebo čerstvě také seriálových Hvězdných válek - Mandaloriana. Pokud jste jej viděli v jakékoliv roli, pak víte, že záporné postavy umí jako nikdo jiný a pokud by se to tak ukázalo být pravdou, máme se na co těšit.

Herec to ostatně lehce nakousl v nedávném rozhovoru pro Collider, kde řekl, že "v tuto chvíli pracuje na nové videohře, která bude obrovská. Vlastně je to trochu jiný styl hraní, než na který je zvyklý." Ačkoliv hru samotnou oficiálně potvrdit nemohl, udělal to za něj web Gamereactor. Článek byl už od té doby smazán, internet ale nezapomíná a tak můžete výňatek z něj vidět na obrázku výše. Teď už nezbývá, než počkat na oficiální odhalení hry, které se pravděpodobně uskuteční na akci Ubisoftu, a to už brzy, 12. července.