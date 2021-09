Zářijové hry v PS Plus zahrnují Hitmana i nejzábavnější hru o vaření

V září si na své přijdou hlavně hráči, kteří mají rádi zábavu v kooperaci. Na tu je totiž Overcooked: All You Can Eat jako dělané. K dispozici bude verze pro PlayStation 5. All You Can Eat zahrnuje oba dva díly včetně všech DLC, co k nim vyšly.

Na PS4 pak jako první dostanete Predator: Hunting Grounds. Tato multiplayerovka, kdy jeden hráč hraje za predátora a další čtyři se chopí role členů speciálních jednotek, měla docela velké ambice. Po vydání ale dost pohořela hlavně kvůli nevalné kvalitě.

Vedle toho je Hitman 2, který je poslední zářijovou hrou, úplně něco jiného. IO Interactive výborně zpracovalo i tuto část příběhu agenta 47, který nás opět zavede do různorodých částí světa. V nabídce pak všechny hry budou od 7. září.

Zdroj: PS.Blog