Zářijové Xbox Live Gold nadělí hráčům Portal 2 a tři další hry. Je to poslední měsíc se hrou z Xboxu 360

Xbox hry pro předplatitele Xbox Live Gold představil už oficiálně. Největším jménem je Portal 2, což je do dnešního dne jedna z nejlepších logických FPS her. Obzvlášť pokud se ho chystáte hrát v kooperaci. Zároveň je to poslední hra pro Xbox 360, která se v předplatném objeví. Microsoft už na konci července oznámil, že došel na hranici možností, a tak od října už hry z Xboxu 360 nebudou součástí měsíční nabídky. Pokud ale máte aktivované některé ze starších, které jste dostali v rámci předplatného, tak k nim stále budete mít přístup.

Září ale začne s jinými hrami. Gods Will Fall je akční rogue-like, ve kterém lidstvo slouží božským tyranům už celá staletí. Vy se pokusíte toto prokletí zlomit a vydobýt pro sebe i zbytek civilizace svobodu. Vedle toho je tady Thrillville z původního Xboxu, ve kterém si vytvoříte vlastní zábavní park a pak se v něm také můžete náležitě pobavit i v mutliplayeru. Na závěr tady máme rytmickou zombie akci Double Kick Heroes, ve které za doprovodu metalového soundtracku kosíte hordy zombíků toužících po vašich šťavnatých mozcích.

Zdroj: Engadget, Xbox