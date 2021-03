Závěrečný masakr v Doom Eternal započne už zítra. Podívejte se na trailer

Doom Slayerovi se sice podařilo zastavit jednu hrozbu, ale probudil tím pradávné zlo. Vypořádat se s armádou Sentinelů ale pro něj není problém díky bohatému arzenálu zbraní, do kterého mimo jiné ve druhé části DLC The Ancient Gods přibyde obří obouruční kladivo. Podaří se mu dobýt poslední pevnost pekla, aby se postavil samotnému Dark Lordovi?

Doom Eternal Ancient Gods: Part One - příliš mnoho démonů | Recenze

Bethesda poslední rozšíření pro Doom Eternal představuje spolu s hláškou "Your war against Hell ends here". To dost pravděpodobně znamená, že se v The Ancient Gods uzavře příběh Doom Slayera, který už v základním Eternalu nabral pěkně na obrátkách.

DOOM Eternal nasbíral od vydání už 450 milionů dolarů

Druhá část tedy bude dostupná už zítra na všech platformách s výjimkou Switche. Jeho logo ve zveřejněném traileru chybí. Není se ale čemu divit vzhledem k tomu, že samotná hra na Switch vyšla téměř rok po původním datu vydání.