Závody Forza Horizon 4 v březnu dorazí také na Steam

Jeden z nejlepších moderních závodních titulů s otevřeným světem konečně zamíří na Steam. Studio Playground oznámilo, že Forza Horizon 4 brzy opustí exkluzivitu obchodu Microsoftu a 9. března dorazí i na Steam, aby se tak otevřela ještě většímu počtu hráčů.

Steam verze bude samozřejmě, stejně jako v případě dalších her, podporovat cross-play mezi systémy Windows a Xbox, jen budete potřebovat účet Xbox Live jako v případě Gears 5. Prozatím to ale nevypadá, že by bylo možné přehodit i své uložené pozice, takže budete muset začít od píky v případě, že už máte něco za sebou.

Forza Horizon 4: hezčí, lepší, návykovější (recenze)

Spolu se hrou samotnou budou k mání také rozšíření Fortune Island a LEGO Speed Champions.