Závody Project CARS 3 posunou laťku realismu zase o fous dál

Z čista jasna na nás spadlo oznámení třetího dílu populárních závodů Project CARS, které by měly dorazit už v létě na PC, PS4 a Xbox One. Tvůrci slibují masivní pokroky takřka ve všech ohledech a především ideální poměr mezi realistickým závoděním a zábavnou akční jízdou ve stylu Need for Speed Shift.

Kariéra byla kompletně překopána, ve které se budete škrábat na vrchol skrze mnoho disciplín, odemykat auta, vylepšení a součástky a postupovat v žebříčcích. Vůbec chce studio mnohem více zatlačit na kvalitní postup, aby měl hrát pocit, že neustále něco odemyká a objevuje.

Velkou novinkou má být garáž, ve které si budete vylepšovat své miláčky jako uvnitř, tak zvenku bohatou customizací. To v předchozích dílech dost chybělo a tvůrci jsou si toho vědomi. Zapracovalo se i na fyzice a modelu řízení, který je nyní velmi věrohodný, a přesto přístupný a zábavný.

To samé platí i pro multiplayer, kde tvůrci slibují neustálý postup kupředu a výdělek herní měny. Chybět nebudou ani vlastní lobby, ve kterých si hráči budou nastavit vše dle libosti, od pravidel po počasí a konkrétní okruh. Novinkou je pak nový unikátní asynchronní multiplayer Rivals, který má svou vlastní strukturu a odměny, stejně jako denní, týdenní a měsíční výzvy.

Zkrátka novinek má být dostatek pro všechny. Více informací bychom se měli dozvědět co nevidět, ostatně titul vychází už relativně brzy.