Závody Test Drive Unlimited: Solar Crown se odkládají na příští rok. Podívejte se na první ukázku z hraní

Série Test Drive vyhlíží svého následovníka už nějaký pátek. Po dlouhé době ticha a spekulacích o dalším odkladu si vývojáři připravili prezentaci TDU Connect, během které jen tak mimochodem zmínili, že Solar Crown opravdu letos nevyjde a máme s ním počítat na příští rok. Alespoň konečně přišel čas na první ukázku toho, jak nový Test Drive bude vypadat v akci.

Virtuální verze Hong Kongu je do hry převedená v měřítku 1:1. Nevypadá to ale, že by v sobě ostrov měl moc života. Na pohled sice nepůsobí špatně, ale hustou populaci byste tady hledali marně. Chápeme, že v závodní hře to není ta nejdůležitější věc, ale takové drobnosti dodávají hře dojem uvěřitelnosti.

Ještě předtím, než hráči vyrazili na silnice Hong Kongu, zamířili do Solar Hotelu, který bude sloužit jako základna pro upravování sbírky a setkávání s ostatními hráči. Hotel má 120 pater a s postupem hrou se budeme propracovávat stále výš, čímž se dostaneme k dalším možnostem. Poté jsme se přesunuli do základen Sharps a Streets. Tahle dvojice rivalských skupin mezi sebou soupeří o respekt ve svém vlastním stylu.

Závodit budeme moci za volantem aut světových značek. Jmenovitě mezi ně patří třeba Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Dodge nebo Apollo. I přes to všechno ale fanoušci nejsou z ukázky příliš nadšení. Většinou jsme totiž viděli jen projíždění městem a čas od času se hra posekávala. Hráči také vypadali, že se horko těžko popasovávají s ovládáním.

Prezentace to nebyla nejlepší, ale stále je naděje, že se nový Test Drive zařadí mezi špičku současných městských závodních her, kterých není zrovna moc. Chtělo by to ale v budoucnu trochu víc komunikace ze strany vývojářů. Taková důležitá věc jako změna plánovaného vydání, byla oznámena jen tak mezi řečí. Doufáme, že příští rok už se tedy zadaří. Solar Crown pak můžete očekávat na PC a konzolích PlayStation 5 a Xbox Series S|X.