Zavzpomínejte na retro: Playdate je kapesní konzole s kličkou a černobílým displejem

Je jasné, kdo momentálně dominuje mezi kapesními konzolemi. Občas se ale najde projekt, který se klasické hraní snaží trochu okořenit o něco nového.

Od klasických handheldů Game & Watch nebo původního Game Boye jsme se dostali do fáze, kdy na cestách můžeme pohodlně hrát i velké hry na Switchi nebo Steam Decku. Někteří výrobci se ale nesnaží konkurovat těmto gigantům a vydávají se vlastní cestou. Příkladem toho je i malá kapesní konzole Playdate s cenovkou 180$ a exkluzivními hrami, které přibývají během sezóny zdarma.

Odlišnosti Playdate od ostatních platforem jsou vidět na první pohled. Kromě D-padu má pouze dvojici tlačítek a na boku kličku, která slouží k ovládání her. Aby toho nebylo málo, tak displej konzole je černobílý s rozlišením 400x240 bodů. I když není podsvícený, tak výrobce slibuje kvalitní prožitek z hraní i při horším osvětlení. Kromě toho konzoli nechybí ani připojení k Wi-Fi, nabíjení přes USB-C nebo repráček.

Velmi zajímavě tady funguje distribuce nových her. Během sezóny každý týden vychází dvojice her, přičemž předem nikdo netuší, o co vlastně půjde. Novinky se vám samy do konzole stáhnou a sami musíte objevit, co vás tentokrát čeká. V první sezóně se tímhle způsobem dostane k hráčům během 12 týdnů celkem 24 her. Pro Playdate vznikají i další projekty. Společně s vydáním konzole byly totiž vypuštěny mezi tvůrce i nástroje pro vývoj her. Takové tituly se vám sice samy nestáhnou, ale jejich zprovoznění na konzoli funguje velmi jednoduše.

Výrobcem konzole je společnost Panic, která dříve působila v roli vydavatele pro hry jako Untitled Goose Game nebo Firewatch. Playdate vytvořili společně s Teenage Engineering. Zatím je jejich hlavním cílem dostat svoji konzole mezi větší množství lidí, ale plány pro budoucí sezóny s novými hrami prý už také mají.

I když tato kapesní konzole vypadá velmi zajímavě, tak není zrovna jednoduché se k ní dostat. První vlna byla rozeslána do světa minulý měsíc, ale pokud byste se do fronty předobjednávek zapojili nyní, tak se ke svému Playdate dostanete až v příštím roce.

Zdroj: Play.date