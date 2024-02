Zažijte bitvu u Trojzubce v chystané skirmishové deskovce z prostředí Hry o trůny

Fanoušci světa Písně ledu a ohně se mají na co těšit. Kromě toho, že letos v létě vyjde druhá řada seriálu Rod Draka, se před pár dny na crowdfoundingovém obzoru objevila figurková hra A Song of Ice and Fire: Tactics. A nutno podotknout, že vypadá velmi zajímavě.

Tactics jsou v podstatě mladším sourozencem A Song of Ice & Fire: Tabletop Miniatures Game, která vyšla v roce 2018. Oba tituly jsou kompatibilní a bude tedy možné vzájemně kombinovat figurky. Žánrově se však jedná o odlišné hry. Zatímco původní Tabletop Miniatures Game je klasická figurkovka, kde proti sobě bojujete s velkými armádami, Tactics jsou skirmishovka. Namísto armád se zde proti sobě postaví 12 figurek na každé straně, z nichž většina představuje postavy známé ze světa G. R. R. Martina. Dějově je hra zasazena do časů rebelie Roberta Baratheona, užijete si tedy tolik vzpomínanou bitvu u Trojzubce.

Kromě obligátního Roberta Baratheona na straně jedné a Rhaegara Targaryena na straně druhé se můžete těšit například na Barristana Selmyno, Jona Conningtona, Lewyna Martella, Jona Aryna, Roose Boltona nebo Eddarka Starka. Každá frakce pak má k dispozici i několik základních vojáků. Pokud by vám ovšem základní hra nestačila, můžete sáhnout po dalším obsahu. Za příplatek 20 dolarů dostanete exkluzivní rozšíření se Zdí a terény. Dokoupit si můžete také rozšíření Drogon's Fury, nové mapové díly, karty, žetony a hlavně 4 další scénáře, případně také majestátní figurku Drogona. Rozšíření se nicméně dá koupit i bez něj. Základ seženete za 60 dolarů, kompletní balík pak za 260.

Jestliže nejste zrovna fanoušci Targaryenů a Baratheonů, možná by vás zajímalo samostatně hratelné rozšíření Riverlands Skirmish (stejně jako základ by se mělo dostat i do retailu), která přináší rody Lannisterů a Starků. Samozřejmě vás i v případě této krabice čekají známé postavy, jmenovat můžeme například Tyriona a Jamieho, Addama Marbranda, Catlyn, Robba nebo Velkého Jona Umbera.

Pravidlově vypadají Tactics poměrně jednoduše. Vyberete si scénář, který budete chtít hrát a podle pokynů ho nachystáte. Herní plán je rozdělen na čtverečky, odpadá tedy potřeba přeměřovat pohyb figurek. Figurky pak aktivujete prostřednictvím bronzových, stříbrných a zlatých mincí. Pokud byste se o to, jak se Tactics budou hrát, zajímali podrobněji, můžete si přečíst pracovní verzi pravidel.