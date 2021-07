Zběsilá plošinovka My Friend Pedro zamíří v srpnu také na mobily

My Friend Pedro byla pěkně ulítlá arkádová střílečka ve stylu Matrixu a Johna Wicka, ve které zpomalujete čas, děláte kotrmelce a přitom střílíte všechny mezi oči. Bylo jen otázkou času, kdy tato silně stylizovaná plošinovka přeskočí na mobilní platforma a to se také stane se spin-offem My Friend Pedro: Ripe for Revenge, který dorazí 5. srpna na iOS a Android. A bude zcela zdarma.

Premisa je prostá. Unesli vám ženu a děti a nechali na smrt. Jenže banánovou rodinu jen tak nic nezastaví a na vás bude proběhnout desítkami úrovní, postřílet stylově vše v dosahu a pomstít se za jejich snahu vás předčasně odpravit.

Hra by měla využívat velmi jednoduché dotykové ovládání, které se bude soustředit hlavně na dobré načasování a svižnost, takže ideální do autobusu nebo metra.