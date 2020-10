Zdržení nakonec nemine ani Far Cry 6 a Rainbow Six Quarantine

Ani Ubisoftu se nevyhnuly komplikace spojené s koronavirem a Far Cry 6 ani Rainbow Six Quarantine si tak nezahrajeme v původních termínech. Obě hry Ubisoft odkládá na první polovinu příštího fiskálního roku, který začíná v dubnu. Připomeňme, že původně Far Cry 6 mělo vyjít 18. února 2021. Rainbow Six Quarantine už odkladem prošlo. Hra sice neměla přesné datum vydání, ale Ubisoft ji posunul z letošního roku a neurčil nové datum vydání.

Far Cry 6 i Rainbow Six Quarantine bychom se tedy měli dočkat někdy kolem poloviny příštího roku. Zahrát si bude možné na PC, next-gen konzolích PS5 a Xbox Series X i na PS4 a Xbox One.