Želvy nindža mají dostat hru ve stylu moderního God of War. Půjde o adaptaci komiksu The Last Ronin

Značku želvy nindža známe u her hlavně jako sérii beat'em up akcí. Tentokrát má ale být v přípravě titul pro dospělejší publikum, který zadaptuje komiks The Last Ronin z roku 2020. V něm se vydáváme do temné budoucnosti, kde zbývá poslední z nindžů bojující se zbraněmi celé čtveřice. Žánrově má jít o podobný styl jako poslední dva díly ze série God of War.

Tyto informace přicházejí od Douga Rosena, která figuruje jako vice prezident pro hry a média v Paramount Global. Přímo nové želvy nindža přirovnává ke God of War. Zatímco ve starších hrách adaptujících tuto značku jsme většinou měli možnost hrát za celou čtveřici, tohle by měl být sólo příběh. Nevylučuje se ale možnost, že si za další postavami zahrajeme při flashbacku. To by odpovídalo předloze. Pokud byste si komiks chtěli přečíst, tak musíte sáhnout po anglické verzi. V češtině bohužel zatím nevyšel.

I když popis zní velmi dobře, vydání má být vzdálené ještě několik let. Zatím ani nevíme, jaké studio by na této adaptaci mělo pracovat. Rosen ale tvrdí, že našli vhodného partnera, který tento komiks zvládne převést do formy AAA hry. Není to ale jediný titul s želvami nindža, který nás v budoucnu čeká. Prý přemýšlí o dalších projektech, přičemž některé mají oslovit mladší hráče, zatímco další se zaměří na ty starší.

