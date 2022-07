Želvy nindža se letos vrátí ještě jednou. Tentokrát s kolekcí svých starších her s bonusy navíc

Nový díl želv nindža, který vyšel před pár týdny, sklidil úspěch. Se zelenými hrdiny se ale letos uvidíme minimálně ještě jednou.

Za svoji historii dostaly želvy nindža celou řadu herních adaptací. Konami nyní dává dohromady Cowabunga kolekci jejich starších beat'em up her, která 30. srpna dorazí na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X a Nintendo Switch. Celkem se tak dostanete ke 13 titulům, která v této kolekci budou mít několik vylepšení. Do čtyř z nich přibyl i online a lokální multiplayer.

Obsah kolekce Teenage Mutant Ninja Turtles* (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time* (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (N)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (N)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (N)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (N)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (SN)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters* (SN)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist* (SG)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (SG)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (GB)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (GB)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (GB) *online a lokání multiplayer

Kromě toho budete u všech her mít možanost kdykoliv vrátit čas o pár vteřin. Tato funkce se u podobných kompilací stala velmi oblíbenou. Najdete ji ale třeba i u starších her v předplatném na PlayStationu a Nintendu Switch. Součástí Cowabunga kolekce bude také 11 japonských verzí, možnost přenastavit si ovládání a bonusový obsah jako koncepty z vývoje.