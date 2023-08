Želvy nindža se podívají do Street Fighter 6. Na podzim přibyde mezi bojovníky travička A.K.I.

Na víkendovém turnaji EVO nechyběly ani novinky týkající se nejnovějšího Street Fighteru. Jako u řady dalších značek od Capcomu i v tomhle případě dojde na vcelku nečekané spolupráce. Od dnešního dne si svoji herní postavu můžete obléct ve stylu Teenage Mutant Ninja Turtles. Dost možná nejznámější želvy na světě před pár dny uvedly do kin svůj nový film. V rámci této kolaborace si můžete vyzdobit i svůj profil tematicky laděnými bannery.

Pokud vás kosmetické doplňky nezajímají, tak i pro vás se najde jedna novinka. Na podzim rozšíří soupisku bojovníků dvacátá postava, kterou bude tajemná travička A.K.I.. Je to vůbec poprvé, co se v sérii objeví. Zatím jsme neviděli ukázku jejího bojového stylu, ale pokud do něj vývojáři dobře zakomponují její jed, mohl by být velmi zajímavý.

Stejně jako Rashid je i ona součástí Character Passu. Vedle toho, že se vám zpřístupní v online hraní, se začlení i do příběhového módu World Tour. I váš herní avatar si tak bude moci osvojit její schopnosti. Stejně to bude i v případě Eda a Akumy, kteří uzavírají čtveřici prvního balíku dodatečných bojovníků.