Zítra na Opening Night Live uvidíme 38 her včetně Mafie nebo Age of Empires

Zítra nás čeká Gamescom Opening Night Live, což znamená, že se dostáváme do závěrečné fáze Summer Game Festu. Po dobu jeho trvání byly odhaleny desítky titulů, ale tím to ještě nekončí. Na ONL se ukáže celkem 38 titulů včetně pár překvapení. Geoff Keighley v posledních dnech začal na svých sociálních sítích odhalovat, na co se můžeme těšit.

Pro nás je rozhodně příjemným překvapením, že mimo jiné uvidíme i nový příběhový trailer z remaku první Mafie. Dojmy z jeho hraní by se ale měly začít objevovat už během dnešního večera.

Dojde řada i na další legendy. Po dlouhé době se ukáže Medal of Honor: Above and Beyond. Sice bychom raději plnohodnotný díl, než VR odbočku, ale třeba se někdy dočkáme.

Pokud jste se těšili, že po dlouhé době konečně uslyšíme novinky o dalším Age of Empires, tak svoje očekávání můžete umírnit. Na ONL se totiž ukáže vylepšená verze třetího dílu. Spekuluje se, že by rovnou v ten den mohla i vyjít. Čeká nás toho ale mnohem více. Kompletní seznam dosud oznámených prezentací najdete níže. Sledovat ji můžete živě zítra ve 20:00 našeho času.