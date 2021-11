Zkušenosti s PlayStationem 5 po roce používání. Pořád je co zlepšovat

Skoro se až nechce uvěřit tomu, že PlayStation 5 přišel na trh již před rokem. Dojem čerstvé novinky totiž stále přiživuje fakt, že zdaleka ne všichni zájemci již konzoli mají doma. Na dodávky do českých e-shopů se čeká měsíce. Komu trpělivost došla, může zkusit štěstí v zahraničí, populární jsou zejména objednávky z Polska. Nebo si pár tisíc připlatit v bazaru, kde se s konzolemi obchodu za vyšší cenu, než doporučuje Sony.

Japonský výrobce už nedávno avizoval, že ani ve druhém roce života nejspíš nebude nabídka stačit poptávce. A co hůř, podle Bloombergu dokonce oproti původním plánům počítá se sníženou produkcí. Nejsou čipy, což kromě PS5 postihlo i konkurenční Xbox Series X, ale obecně počítače, elektroniku nebo též auta, která jsou dnes polovodiči prošpikovaná skrz naskrz. Já jsem byl jedním z těch, kteří v loňské předobjednávkové loterii vyhráli a konzoli už tak můžu rok používat. A právě o dojmech z celoročního používání bude i tento článek. Nejde o recenzi, tu už Michal Maliarov napsal před rokem. Tady půjde spíš o zhodnocení toho, jestli se očekáváný „next-gen“ vydal správným směrem.

Design rozděluje

Ani po roce jsem si neoblíbil vzhled konzole. Připadal mi směšný už z první ukázky na akci Future of Gaming, připadá mi směšný doposud. Obří rozměry, spousta kudrlinek a bílá karoserie mi do obýváku úplně nezapadají a doufám, že případný budoucí model Slim nabídne trochu konzervativnější škatuli. Všechno to jsem ale ochotný tolerovat, protože se Sony podařilo zkrotit chlazení tak, že konzole je opravdu tichá. Ne nehlučná a ani ne tak tichá jako dobře postavený herní počítač, ale i po několika hodinách jen funí. Z PS4 (ve všech iteracích) se po delší zátěži stal vysavač.

Zklamáním je to, že Sony doposud nenabídlo alternativní bočnice v jiných barvách (či tvarech), ač to zcela jistě jednou udělá. Různé varianty jsme ostatně viděli u neoficiálních krytů, jejichž výrobcům Sony vyhlásilo válku. Tady Japonci hodně přestřelili.

Pochválit ale musím gamepad, tomu změna designu prospěla. Vždy mi v ruce lépe seděl ovladač z Xboxu (už od X360), ale DualSense byla láska na první pohled. Skvěle mi padne do ruky, má jistý stisk a kdybych měl něco vytknout, tak asi jen výdrž. Pokud nějaká hra plně využívá vlastnosti gamepadu, tak to na nějaké celovečerní seance nebude.

A jsou to právě ony nové vlastnosti, které mi umožnily se do her plně ponořit. Haptická odezva je fantastická a adaptivní triggery zase užitečné. Ne vždy se vývojářům her podaří odhadnout míru. Kupříkladu u dodávaného dema Astro’s Playroom je nadužívání všech efektů pochopitelné. A taky zábavné, je to fakt skvělá hra.

Ale třeba v Ratchetovi & Clankovi jsem musel sílu vibrací ztlumit, protože mě při hraní už rušily. Odpor v triggerech zase někdy zareaguje později, než by podle dění na obrazovce měl, což ale může být i špatně naprogramovanými hrami. Typicky to potkávám třeba ve Fifě 21, kde je na pravém triggeru běhání a u unaveného hráče je spoušť tužší. Jenže ne hned při přepnutí na fotbalistu.

Rychlost nepřestává udivovat

PS5 má oproti Xboxu Series S deficit v kapacitě SSD (825 oproti 1000 GB), ale zato má podle mě lepší možnosti rozšíření. U Xboxu se sice rozšiřující karty lépe používají, ale jsou i po roce drahé, protože je to zkrátka nestandardní formát, který pořád vyrábí jen jedna firma. U Sony jsme na rozšiřující SSD museli čekat skoro rok, ale ve výsledku hráči dostanou cenově výhodnější úložiště. Jednoterabajtová karta pro Xbox stojí 6000 Kč, nově uvedená dvouterová pak dvojnásobek. Pro PS5 lze koupit M2 SSD i s chladičem za 4000, resp. 8000 Kč. A vždy pak půjde ono SSD použít třeba v počítači.

Na druhou stranu mě mrzí, že Sony u SSD nenabízí obdobu funkce Quick Resume, kterou mají Xboxy Series S|X. Možnost uložit stav více her současně a pak se do nich rychle vracet bych bral všemi deseti. A pořád také nechápu, proč na PS5 neprobíhají přesuny dat mezi disky na pozadí, ale musím dlouhé minuty koukat na obrazovku s „progress barem“. Chápu, že v takovém případě nelze hrát, ale nechť mě alespoň nechají procházet nastavení, Store, trofeje apod.

Jinak je však SSD opravdu vítanou inovací. Ne všichni vývojáři umí s rychlým úložištěm nakládat, na tom se nic nezměnilo ani po roce na trhu. Bleskové načítání nebo rychlocestování na velké mapě, jak ukazuje třeba Spider-Man, ještě zdaleka nejsou samozřejmostí. Ale když to funguje, tak v rychlosti vidím větší přínos než v hezčí grafice.

A to platí i pro rychlost samotného vykreslování. Překvapilo mě, že se stalo skoro pravidlem, že u her bývají režimy kvality i rychlosti. Já vždy volím to druhé. Vyšší rozlišení a někdy třeba ray tracing rád vyměním na to, že mi hra poběží při 60 snímcích za sekundu místo 30. Nejlepší je ale to, že uživatelé mají volbu. Věřím, že někdo dá přednost pozlátku. Kupříkladu u atmosférického Controlu byl režim kvality opravdu citelně hezčí. Zde je třeba zvlášť smeknout před soňáckým studiem Insomniac, které u Spider-Mana a Ratcheta zavedlo ještě třetí režim kombinující vyšší FPS i raytracingové efekty.

Problematický zvuk

Jednou z novinek PS5 měl být také lepší 3D zvuk díky enginu Tempest. S ním – a vlastně obecně se zvukem na PS5 – mám ale spíš problémy. 3D zvuk momentálně funguje jen v několika hrách a jen za určitých okolností. Hráči musí mít podporovaná bezdrátová sluchátka, nebo drátová sluchátka připojená k USB zvukovce nebo ovladači DualSense. Nic víc.

Z těch bezdrátových jsem zkusil jen oficiální Sony Pulse 3D a za danou cenu podle mě nehrála moc dobře, tlačila mě a ještě jsem nepochopil, proč i u oficiálního headsetu je třeba používat USB dongle. DualSense zase nemá dost výkonu, aby pořádně vybudil velká a pohodlná studiová sluchátka. A co hůř, konkrétně při zapnutém 3D audiu byl zvuk nepoužitelný s výpadky a artefakty jako při špatné kompresi. Podle Redditu ten problém nepotkal jen mě a podle zkušeností ze stejného místa je řešením 3D prostě vypnout.

Podpora zmíněných USB zvukovek (tedy DAC kombinovaných se sluchátkovými zesilovači) také není ideální. Do některých totiž PS5 nepouští dost šťávy, takže nezesilují tolik, kolik by měly. Některé zase vůbec nefungují. Existují totiž dva formáty přenosu zvuku přes toto rozhraní. USB Audio Class 1.0 a 2.0. Sony podporuje jen ten první, ale většina moderních zvukovek už nabízí jen ten druhý. Což je ale pořád lepší než v případě Xboxu, kde Microsoft musí zařízení přímo certifikovat. PS5 neumí poslat nový 3D zvuk přes HDMI (snad jen zatím) a chybí mu bohužel i optický výstup, přes který se u předchozích generací dal vyvést zvuk jinam.

Skvělé hry, ale rezervy ve službách

Po prvním roce je na trhu již přes 300 her nativně vytvořených pro PS5. Nejde vždy o tituly exkluzivní pro Sony ani pro novou generaci, takových je jen hrstka, takže ani majitelé PS4 nepřijdou zkrátka. I interní studia tohoto výrobce ještě s touto platformou počítají, vyjdou pro ni ještě mj. God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West nebo Gran Turismo 7. A to se fanoušci PlayStationu smáli plánu Microsoftu, když chtěl všechny nové hry pro Xbox Series S|X po první dva roky vydávat i na Xboxu One.

V politice obou společností je ale přece několik rozdílů a to velmi podstatných. Microsoft v případě her zůstal u dosavadních cen, nové AAA tituly má za 60 eur. U Sony šli na 80 eur. Microsoft nabízí alternativu v podobě Game Passu, který náročným hráčům přinese neomezený přístup do katalogu s 300+ tituly, Sony žádnou obdobu nemá. Nepočítáme-li tedy PlayStation Plus Collection pro předplatitele PS+, kde je i po roce stále stejných 20 her.

Za určitou obdobu můžeme považovat PlayStation Now, což je primárně streamovací služba, avšak tamní tituly s výjimkou těch pro PS3 je možné do konzole stáhnout a hrát je i bez internetu. Katalog několika stovek her je ale Čechům zapovězen. Je to škoda i s ohledem na streaming, který by přitom mohl být náplastí na to, že je dostupnost PS5 tak špatná. Jenže hry pro novou generaci v PS Now stejně ještě nejsou a i kdyby byly, současná technická (ne)kvalita této služby by je výrazně degradovala. To konkurenční Xbox Cloud Gaming u nás je a jsou v něm i nové hry.

Přístup Microsoftu se mi líbí i s ohledem na péči o staré hry. Zrovna tento týden překvapil, když do programu zpětné kompatibility přidal dalších více než 70 her z původního Xboxu a X360. U řady z nich také zvýšil snímkovou frekvenci na 60 fps, nahoru šlo i rozlišení a hrám dodá trochu života i technologie Auto HDR. V minulosti navíc do vybraných titulů injektoval vylepšené textury. Hráči si tak mohou na nových Xboxech staré pecky nejen pustit, ale ještě budou vypadat lépe než kdy dřív.

U Sony na zpětnou kompatibilitu moc nehledí. Pomineme-li těch pár titulů, které mohou být emulované (PS2) nebo streamované (PS3) v rámci PS Now, tak Japonci raději udělají remake a prodají jej znovu za plnou cenu. Jistě je i tohle dobré řešení, ostatně předělávka Demon‘s Souls patří mezi nejlepší a nejkrásnější hry pro PS5. Jen se mi nezamlouvá, že Sony dělá tyto tlusté čáry za minulostí a majitele starších her nutí buď držet si původní konzole, nebo se her vzdát. Přitom PS5 má nepochybně dost výkonu na to, aby už konečně zvládl emulovat i tituly z PS3.

Výjimkami potvrzujícími pravidlo je několik titulů z PS4, které se na PS5 dočkaly alespoň Game Boostu, tedy zvýšení frekvence na 60 fps. V nic víc hráči doufat nemohou. Dokonce ani hry, které vyjdou současně na PS4 a PS5, nemají zaručený bezplatný upgrade. Kdo si je koupí na PS4 a čeká, že s přechodem na novou generaci dostane jejich vylepšenou podobu, tak může být zklamaný. Pro některá studia či vydavatele (třeba Ubisoft) je to samozřejmé, u samotného Sony se to liší případ od případu.

Kupříkladu Sackboy a Spider-Man: Miles Morales měly upgrady z PS4 na PS5 zdarma, u původního Spider-Mana tato možnost ale zcela chybí. V případě Horizonu Forbidden West firma nejprve bezplatný upgrade slíbila, pak jej zrušila a po kritice opět přislíbila. U jiných her si za něj ale nechá zaplatit 10 eur, což bude třeba případ Gran Turisma 7, God of War Ragnarok nebo se to už stalo u Death Stranding a Ghost of Tsushima. Xbox je v tomto svobodnější. Je-li k dispozici vylepšená verze, hráči ji dostanou zdarma.

Z českého pohledu je však třeba Sony pochválit za příkladnou lokalizaci her. Většina jím vydávaných her obsahuje titulky, což bude případ i zmíněného druhého Horizonu, přestože jednička počeštěná nebyla. Snad s výjimkou remaku Demon’s Souls si tak hry plně vychutnají i našinci, kteří neumí cizí jazyky natolik, aby si hry plně vychutnali.

A co bych chtěl od druhého roku života PlayStationu 5? Inu, vyřešit problémy, které jsem popisoval na řádcích výše. Líbila by se mi obdoba funkce Quick Resume z Xboxu, spuštění PS Now, podpora her z PS3 nebo oprava té mizérie se zvukem. To jsou všechno věci, které lze reálně nabídnout s novými firmwary či v případně Now pouze přehodnocením politiky.