Zlin City nadchne modeláře. Česká strategie hráče naučí o architektuře zábavnou formou

Velké hry se často snaží graficky přiblížit co nejvíc realitě. Nezávislá scéna nám ale dokazuje, že občas je lepší zvolit styl, kterým se hra od ostatních odliší už na první pohled. Přesně tohle je případ novinky Zlin City: Arch Moderna od týmu Polyperfect, která sice běží na Unreal Enginu 5, ale její grafika vzniká skenováním reálných modelů budov, vozidel... zkrátka všeho, co v této krásné hře uvidíme. Při tvorbě se využívá třeba i 3D tisk nebo fotogrammetrie.

Pavel Novák, který studio založil, chce společně s jeho týmem ukázat hráčům, jak vypadal Zlín v průběhu 30. a 40. let minulého století a naučit je o tehdejší funkcionalistické architektuře. Díky Tomáši Baťovi se v tomto období městu dařilo a bylo to vidět už z dálky, kdy návštěvníky vítaly výškové budovy.

V roli architekta si takové monumentální město budeme moci sami postavit. Hratelnost bude spíše odpočinková, nebudete tedy zahlceni různými tabulkami a grafy, jak to mají ve zvyku některé budovatelské strategie. Zatím ovšem nevíme kdy, se do stavění budeme moci pustit. V přípravě je momentálně PC verze, ale do budoucna se Zlin City chystá také na konzole a iOS. Pokud chcete tvůrce podpořit už teď můžete tak učinit skrz oficiální stránky.

Skrz herní encyklopedii se dozvíme něco více nejen o architektuře jako takové. Najdete v ní i informace o historických osobnostech. Při hraní uslyšíte zajímavosti namluvené hlasy zlínských herců. Zlin City tedy nabídne vedle angličtiny také kompletní český překlad včetně dabingu.