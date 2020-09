Aktualizováno: Oznámena cena Xboxu Series S i Xboxu Series X pro český trh

Aktualizováno:

Microsoft nelení a kromě ranního oznámení jsme se dočkali i oficiální české ceny Xboxu Series X. Výkonnější konzole Microsoftu bude stát 12 999 Kč. Předobjednávky odstartují 22. září. Na trh pak dorazí ve stejné datum jako XSS, tedy 10. listopadu.

Na tenhle tweet jste čekali…



Xbox Series X: 12 999 Kč (OMC)

Xbox Series S: 7 999 Kč (OMC)



Datum vydání: 10. listopadu



Předobjednávejte od 22. září: https://t.co/rbhN3wcUbT | #PowerYourDreams pic.twitter.com/SSxcXYItek — Xbox CZ (@XboxCZ) September 9, 2020

Další velkou věcí je rozšíření obsahu předplatného Xbox Game Passu Ultimate. Jeho součástí bude nově také přístup do EA Play, a to bez navýšení ceny. Budete si tak moci zahrát i přes 60 titulů od Electronic Arts navíc. PC verze Game Passu pak 17. září přejde z bety do plné verze.

Původní zpráva:

Cena 299$ dolarů za Xbox Series S byla už oznámena včera. Na různých trzích se ale cenovka může lehce odlišovat. České zastoupení Xboxu dnes na svém Twitteru odhalilo, za kolik si XSS budete moci pořídit u nás. Maloobchodní cena pro slabší konzoli nové generace Microsoftu je 7 999 Kč. Doufejme, že v příštích týdnech se s námi podělí i o cenu Xboxu Series X.

Jo, a už jsme vám řekli, že to vše můžete mít jen za 7 999 Kč (OMC)?🤯 pic.twitter.com/DnwORQkd19 — Xbox CZ (@XboxCZ) September 9, 2020

Teď je hlavní, aby se XSS dostal do Česka spolu s oficiálním datem vydání, tedy 10. listopadu. Pokud jste zažili start Xboxu One, jistě si vzpomenete, že několik měsíců se u nás tato konzole nedala oficiálně koupit. Hráči, kteří nechtěli čekat, se tak museli obrátit na zahraniční obchody. Microsoft si za to vysloužil značnou kritiku, takže bychom se divili, kdyby s něčím podobným přišel znovu.

Xbox Series S bude oproti Series X o poznání slabší. Nechybí mu SSD, ale kapacitu má pouze 512 GB. Zvládá ray-tracing, hry na něm poběží v rozlišení mezi 1080 a 1440p a má také podporu 120 FPS. Hry si budete muset pořizovat v digitální podobě. Chybí mu totiž mechanika.