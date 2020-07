Známe další dabéry remaku Mafie a nové informace o rozšíření příběhu

Už zítra nám po měsíčním čekání studio Hangar 13 konečně ukáže záběry z hraní remaku první Mafie. Ještě před tím se ale podělili o pár dalších informací v čele s obsazením dabérů v dalších rolích.Hlavní trojice Tommy, Paulie a Sam zůstává beze změny, ale například Sára nebo don Morello budou mít nový hlas. Stejně tak i don Salieri. V tomto případě ani není možné, aby si Antonín Molčík tuto roli zopakoval, protože bohužel před šesti lety zemřel.

Sam: Luděk Čtvrtlík

Luděk Čtvrtlík Paulie: Petr Rychlý

Petr Rychlý Don Salieri: Marcel Vašinka

Marcel Vašinka Sarah: Lucie Pernetová

Lucie Pernetová Frank: Dalimil Klapka

Dalimil Klapka Don Morello: Ludvík Král

Ludvík Král Detective Norman: Alexej Pyško

V novém postu na oficiálních stránkách Mafie jsme se ale dozvěděli i další novinky. Týkají se již několikrát zmíněného rozšíření příběhu. To hlavní, na co by se měly nové částí zaměřit, je větší vhled do vedlejších postav. „Celkově jsme chtěli zachovat ducha příběhu a postav, ale zároveň je více rozvinout, kde to bylo možné,“ říká prezident a komerční ředitel Hangar 13 Haden Blackman. „Dobrým příkladem je Paulie: v originálu je to taková neřízená střela. Je srandovní, ale trochu horkokrevný. To všechno jsme zachovali, ale zároveň jsme mu dodali hloubku a nastínili pár událostí, které přijdou v pozdější fázi hry. Má plány, chce být mozkem úspěšné operace,“ dodal Blackman.

Stejně jako Pauliemu chtějí dát větší prostor i Sáře. „V originálu je Sára předmětem Tommyho milostného zájmu, ale moc času na obrazovce nestráví,“ podotýká Blackman. „Chtěli jsme, aby se objevila častěji, abyste lépe chápali, koho se Tommy snaží od počátku chránit. Z originálu jsme věděli, že Sára je dcera Salieriho barmana Luigiho, takže nám dávalo smysl, aby pomáhala kolem baru. Díky tomu ji můžeme představit už dřív a ukázat, že do určité míry chápe, co Tommy dělá.“

Ani samotný Salieri nezůstane beze změny. Mohli bychom se tak dozvědět o jeho konfliktu s Morellem více než to, že byli přátele, ale po smrti dona Pepponeho se to nějak zvrhlo a začala válka o město.

Dále si vzala slovo producentka anglického dabingu Nicole Sandoval. Mluví o tom, jak se nově vybraní dabéři v angličtině hodí do rolí úhlavní trojice. Výčet postav ze začátku článku ale samozřejmě nezahrnuje všechny, které v Lost Heaven potkáte. Město působí živě a autenticky díky NPC. Sandoval uznává, že v tomto ohledu se činil scénárista Will Porter. „Provedl rozsáhlý výzkum dané doby, ve které se tato hra odehrává,“ říká. „Nešlo jen o slovní zásobu a slang, kteří lidé v této době používali, ale také o témata, o kterých se tito lidé bavili.“ V běžných konverzacích budete moci zaslechnout debaty o prohibici, politice nebo krizi.

Již zítra tedy budeme vědět, jak remake Mafie vypadá v pohybu. Vydání po odkladu pak připadá na 25. září pro PC, Xbox One a PlayStation 4.