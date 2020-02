Známe datum vydání konzolové verze akce Insurgency: Sandstorm

Oblíbená taktická válečná akce Insurgency: Sandstorm konečně zamíří z PC na konzole, a to na konci léta. Na PS4 a Xbox One si budete moci zahrát už 25. srpna 2020.



Na PAX East 2020 se objevil vydavatel Focus Home Interactive spolu s New World Interactive a oznámili, že Insurgency: Sandstorm bude konečně dostupné pro PlayStation 4 a Xbox One. S více než miliónem hráčů v prvním roce hry na PC je oceňovaná taktická střílečka známá svým realistickým zobrazením moderního boje zaměřeného na smrtící přestřelky zblízka, akční multiplayer a kooperativní hraní.

Oznámení data vydání doprovází také nový trailer, který ukazuje brutální akci v ulicích v plné kráse.

„Konzolový trh dlouhodobě touží po tvrdé moderní taktické střílečce. Rozšíření našeho ozkoušeného vzorce z PC na konzolový trh je obrovským krokem ve vývoji naší společnosti a jsme nadšeni, že náš styl taktického FPS přichází na konzole úplně poprvé, “ prohlásil Keith Warner, prezident společnosti.