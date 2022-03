Známe datum vydání nejnovějšího pokračování odstřelovačské akce Sniper Elite 5

Možná to nevíte, ale historická akce Sniper Elite už čeká na svůj pátý díl a jeho marketingová kampaň je tak tajná, že skoro nikdo neví, že brzy vyjde. Titul totiž dorazí už 26. května letošního roku a nepočítáme-li pěkný filmeček, vlastně toho o hře moc nevíme. Vyjde na PC a obě generace konzolí.

Akční střílečka Sniper Elite 5 dorazí v příštím roce. Podíváme se do Francie

Víme tedy to, že bude velmi úzce následovat kompletní strukturu předchozích dílů, akorát přeskočí do Francie roku 1944. Staré známé pomalé prostřelování lebek, volnější pohyb a tajné spiknutí, jen v trochu jiném prostředí. Pokud vám ale střílení nácků dělá radost, proč se nevrátit do botasek člena elitní jednotky US Rangers?

Pokud si titul navíc předobjednáte, dostanete exkluzivní přístup k misi Target Fuhrer: Wolf Mountain, kde můžete opět ustřelovat Hitlerovi kulky dle libosti.