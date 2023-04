Známe hardwarové nároky pro Dead Island 2. Distributor se také podělil o zajímavosti z českého překladu

Pokračování série Dead Island muselo ujít dlouhou cestu, ale vypadá to, že 21. dubna se konečně dočkáme dalšího zombie řádění, které podle našich dojmů nevypadá vůbec špatně. Vzhledem k tomu, že kromě starších a aktuálních konzolí dorazí Dead Island 2 také na PC, bylo načase, aby tvůrci odhalili, jak silnou sestavu budete pro hraní potřebovat. Nároky sice nejsou nejpřívětivější, ale na druhou stranu nejsou tak krvavé, jako u některých novinek z poslední doby.

Už začátkem roku jsme informovali o tom, že Dead Island 2 vyjde s českými titulky a distributor Playman přináší pár zajímavostí z předkladu, který zahrnuje přes 250 000 slov. Probíhá déle než rok a půl a podílí se na něm čtveřice překladatelů se dvěma editory. Velkou výzvou bylo přeformulování vět v konverzacích tak, aby nevyžadovaly skloňování podle pohlaví. Jelikož můžete hrát za muže i ženu, je potřeba, aby byla slova ve správném rodu. V angličtině je tohle o poznání jednodušší. Další komplikací je výroba zbraní. Názvy se odvíjejí od částí, ze kterých je skládáte. Pojmenování každé části tak musí správně fungovat se zbytkem součástek a někdy dá docela zabrat, než překladatel přijde na tu správnou formu.

Překladatelé také poznamenávají, že Dead Island 2 se ani v nejmenším nebere vážně a je to celé jedna velká parodie s obskurními a vtipnými NPC. Za zmínku stojí i názvy druhů zombíků. Narazíte třeba na jebloutky nebo slintače.

Přímo studio Dambuster se podělilo o další užitečné informace v novém FAQ. Mezi ně patří třeba to, že Dead Island 2 nepodporuje hraní skrz platformy. Kampaň v kooperaci až pro 3 hráče si tak budete moci projít pouze na každé platformě zvlášť. Podle další otázky to ale vypadá, že spolu mohou hrát hráči na starších a aktuálních konzolích, tedy PS4 s PS5 a XO s XSX. Detaily ohledně toho, jak to bude fungovat, vývojáři teprve chystají.

Na rozdíl od většiny dnešních velkých her nejspíš na konzolích nebudeme mít na výběr mezi grafickými režimy. Na PS5 a XSX vám hra poběží v 60 FPS. Na starších konzolích si musíte vystačit se 30. Tvůrci na svých stránkách žádné další možnosti nastavení neuvádějí.