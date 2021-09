Známe hardwarové požadavky pro akce Deathloop a Far Cry 6

Dnes se vývojáři skrz oficiální stránky Bethesdy podělili o hardwarové nároky, které budete muset splnit pokud si chcete zahrát jejich nadcházející titul Deathloop. I když nevypadá po technické stránce obzvlášť revolučně, tak doporučené požadavky jsou docela vysoké.

Minimální požadavky pro Deathloop Windows 10

Procesor Intel Core i5-8400 2,8GHz nebo AMD Ryzen 5 1600

12 GB RAM

Grafická karta Nvidia GTX 1060 6 GB nebo AMD Radeon RX 580 8 GB

30 GB úložného prostoru Doporučené požadavky pro Deathloop Windows 10

Procesor Intel Core i7-9700K 3,6GHz nebo AMD Ryzen 7 2700X

16 GB RAM

Grafická karta Nvidia 2060 6 GB nebo AMD Radeon RX 580 8 GB

30 GB úložného prostoru

Pokud si Deathloop budete chtít zahrát na ultra nastavení ve 4K a 60 FPS, tak se neobejdete bez Intel Core i9 a karty Nvidia RTX 3080. Podobně to platí i u Far Cry 6. V tomhle případě jsou ale doporučené požadavky o něco mírnější. To ostatně můžete sami vidět v přiloženém obrázku.

Zdroje: wccftech, DSOG