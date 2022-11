Známe nominace na letošní The Game Awards. O hru roku se popere Elden Ring, God of War a 4 další tituly

Závěrečnou akcí letošního roku bude jako vždy předávání cen pro nejlepší hry uplynulého roku na The Game Awards. O pořádání se opět postaral Geoff Keighley, který během včerejšího večera odhalil, které tituly se utkají v souboji o ocenění. Po dlouhé době předávání proběhne před živým publikem, kam se kromě vývojářů a novinářů mohou dostat i fanoušci. Vyhlášení pak proběhne 9. prosince v 1:30 našeho času.

Na stránkách The Game Awards můžete i vy hlasovat v 31 kategoriích. Není to ale jen o tom, která z her dostane největší podporu. Hru roku rozhodne více než 200 různých médií. Z ostatních kategorií se těžko odhaduje, kterým se dostane prostor na jevišti a které se rychle sfouknou v průběhu večera. Stejně jako v minulých letech to nebude jen o vyhlašování těch nejlepších. Součástí akce je i odhalování nových trailerů a jistě se můžeme těšit i na pár světových premiér.