Známe nové hry, co obohatí službu Xbox Game Pass

Aktualizace Xbox Games Pass za únor zahrnují přírůstky jak na konzole, tak na PC. Brzy přichází na Xbox Game Pass např. Kingdom Hearts 3, Yakuza 0, Ninja Gaiden 2 a další.

20. února se objeví ve službě Ninja Gaiden 2, 25. února se tam dostanou Kingdom Hearts 3, Ninja Gaiden 2, Wasteland Remastered a výborná simulace nemocnice - Two Point Hospital. Následující den, 26. února se objeví vydání Yakuza 0 a 27. února bude vydáno Jackbox Party Pack 3.

To bychom měli novinky pro Xbox, teď se přesuňme k počítači. Brzy se tam objeví například Indivisible, Reigns: Game of Thrones, Two Point Hospital, Wasteland Remastered či také Yakuza 0.