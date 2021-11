Známe prosincové hry zdarma pro Games with Gold. Budeme utíkat z vězení

Prosincové Games with Gold of Microsoftu jsou ještě nějaký ten pátek daleko, ale uživatel Billbill-Kun na webu Delabs, který už dříve správně odhalil zářijové, říjnové a listopadové hry zdarma pro PS Plus, nám tentokrát přináší prosincové hry z druhé strany. Krátce na to seznam potvrdil i sám Microsoft.

V prosinci zdarma zahrajeme parádní vězeňskou arkádu The Escapists 2, výbornou strategii Tropico 5 Penultimate Edition, ale také rubačku Orcs Must Die! a šílenost Insanely Twisted Shadow Planet.