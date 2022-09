Známe říjnovou nabídku her pro předplatitele PlayStation Plus. Potěší fanoušky závodů a bojovek

Tentokrát nabídka her zdarma neunikla předčasně.

I po nedávných změnách, kterými si PlayStation Plus prošlo, stále platí, že předplatitelé každý měsíc dostanou pár her zdarma. Pro říjen to budou 3 tituly, které si do knihovny můžete přidat od 3. října. Za hlavní tahák na svém blogu PlayStation považuje arkádové závody Hot Wheels: Unleashed. V tomhle případě dostanete verzi pro PS4 i PS5. Nechybí možnost hraní na rozdělené obrazovce nebo online multiplayer. Díky editoru si také můžete vytvářet vlastní tratě.

Neméně lákavou je ale také bojovka Injustice 2, kde si autoři série Mortal Kombat pohráli se superhrdiny DC Comics. Každého z hrdinů a záporáků najdete v soupisce bojovníků v několika verzích. Kromě online zápasů si můžete projít i příběh, kde se musíte postavit nelítostnému Supermanovi, který to v hlavě už nemá moc v pořádku.

Jako poslední tady máme FPS akci Superhot, což je jedna z nejoriginálnějších stříleček posledních generací. Čas ve hře se pohybuje pouze v tom případě, že se hýbete vy sami. Stačí jedna kulka a je po vás. Musíte se tedy vyhýbat střelám nepřátel a využít všeho, co se zrovna povaluje ve vašem okolí, abyste se dostali do další úrovně.

