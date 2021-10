Zombíci ze střílečky Call of Duty: Vanguard se ukazují v prvním traileru

Call of Duty míří i letos do druhé světové války, ale nebylo by to Call of Duty bez zombíků. Režim Zombies se vrací i tentokrát a Treyarch nás potěšil premiérovým trailerem a také hlubším pohledem do zákulisí zombie vyvražďovačky.

Válečná střílečka Call of Duty: Vanguard láká do bitevní vřavy startovním trailerem

Opět půjde o kooperační akci pro 4 hráče a příběh by měl pokračovat linku, kterou jsme nastartovali už v Black Ops: Cold War. Většina se tak bude odehrávat za druhé světové v rozvalinách Stalingradu, kde se pokusíme zatnout tipec nemrtvým a jejich snaze získat moc z Dark Aetheru.

S nemrtvými bude vaše speciální jednotka bojovat na celé řadě map a lokací, včetně střechy hotelu Royal až po bažiny Shi No Numa. Kromě staré známé hratelnosti, postavené na neustálém pohybu vpřed, vylepšování zbraní a nákupu nových, se máme těšit na nové upgrady a mocné artefakty, jež nám pomohou v boji s armádou nemrtvých.

Potěšující zprávou je také plná podpora cross-platformu a cross-genu, takže si zahrajete s kamarády nezávisle na jejich platformě ani generaci konzolí. Vše spojí také jednotný Battle Pass a postup napříč platformami.

Call of Duty: Vanguard vychází 5. listopadu na PC a obě generace konzolí.