Zombie Army 4: Dead War - nacisté neřekli poslední slovo | Recenze

Názor z druhé ruky: Vojtěch Matušinský

Nikdy jsem nebyl velkým fanouškem nemrtváků a možná právě to, že studio Rebellion stojí za sérií Sniper Elite způsobilo, že jsem se o Zombie Army před časem dozvěděl. A sérii jsem se vlastně donedávna vyhýbal. Jde o to, že Sniper Elite klade důraz na stealth a promyšlený postup a Zombie Army nějakým záhadným způsobem převádí tyto prvky do akční střílečky se zombíky.

Ve výsledku je to docela sranda, zvlášť když hrajete s někým na mikrofonu. Za zásadní se dá brát to, že prostředí je docela hravé a efekty při zabíjení zombíků jsou dostatečně uspokojující (ustřelení hlavy, rozšlápnutí na zemi). Jen mám pocit, že hra ve výsledku nepředvádí nic zajímavého. Zombíci chodí víceméně po vlnách a ty originálnější prvky ze Sniper Elite zde nevyniknou.

Hra exceluje v tom, že nabízí příjemně brutální hratelnost a je hezké sledovat, jak před sebou kosíte zástupy hladových zombíků. Hned na to se ale valí spíše neuspokojivá náplň misí, relativně pěkná leč stále podprůměrná grafika a hromada technických problémů - jeden nám dokonce přerušil hru.

Kdybych to měl shrnout, bavil jsem se. Ale byla to zábava vycházející z možnosti si relaxovat a prolít trochu krve zombíků. Kdybych si měl vybrat, zda si hru koupit, asi bych zaváhal. Není to totiž ani nejlepší hra se sniperem a ani nejlepší hra se zombíky. V obou kategoriích je naopak spíše průměrná.

Hodnocení: 6/10