Zombie Army Trilogy dorazí na Nintendo Switch koncem března

Taktická střílečka z pohledu třetí osoby Zombie Army Trilogy dorazí na Nintendo Switch spolu s celou řadou novinek, a to už 31. března letošního roku. Je zde i seznam věcí, co budete potřebovat. Několik hodin volného času je samozřejmostí. Dále také hodně kvérů, zatraceně přesnou mušku. Kamarádi jsou zbyteční, jen by vás zdržovali. Připravte se na potoky krve, hromady vystřílených kulek a také hákové kříže.

Zombie Army Trilogy přichází se vším, co bylo dříve vydáno na konzolích. Přežijte tři příběhové kampaně a zahrajte si režim s názvem Horde. Hrát můžete sami či ve čtyřech hráčích díky kooperaci. Toto vydání přináší také lokální bezdrátový co-op, podporu Pro Controlleru a HD Rumble, ovládání pohybem Joy-Conu nebo nový systém pro pozvání přátel.