Zombie Derby: Pixel Survival - pixel artová brutalita | Recenze

Co baví Opravdu jednoduchá zábava

Metalový hudební doprovod

Nenáročné na provoz

Morbidní tématika Co vadí Rychlý stereotyp

Poctivým hraní si postup nezasloužíte 7 /10 Hodnocení

O tom, že zombie tématika je naprosto vděčné téma napříč celým zábavním průmyslem asi není třeba pochybovat. Nemrtví se zkrátka dají navrtat téměř všude a povětšinou zaručují slušnou a nenáročnou zábavu. Krásným příkladem je mobilní hra Zombie Derby: Pixel Survival, která splňuje téměř všechny atributy jednoduché a odpočinkové zombie jednohubky. Co nás při hraní bavilo a co naopak rozpálilo doběla, se dočtete v následujících odstavcích.

Bez větších ambicí

V první řadě je třeba zmínit, že se dnes zaměříme na opravdu malý a nenápadný mobilní titul bez výraznějších ambicí oslovit masy. Ne vždy je ale třeba cílit jen na velké AAA kousky, někdy dokáže udělat radost i zcela nenápadná a ve své podstatě stupidní hra. Zombie Derby: Pixel Survival rozhodně není určena pro intenzivní či několika hodinové denní hraní. Naopak, jde o takovou tu přímočarou klasiku, která pomůže zkrátit otravné čekání, ať už na cokoli.



Grafická stylizace je jednoduchá, avšak účelná

Vývojáři ze studia HeroCraft Ltd. tak rozhodně necílí na masové hraní a tento přístup je znatelný na celém konceptu jejich tvorby. Předchozí tituly jako např. Ice Rage Hockey nebo Tap Tap Builder se totiž nesou v podobném duchu. V této spojitosti se rozhodně sluší podotknout, že vývojáři jsou v obchodě Google Play podepsáni téměř pod padesátkou mobilních titulů, což už je skutečně slušná porce.

Při detailnějším pohledu na celé portfolio si nelze nevšimnout určitého zalíbení v násilných prvcích a brutalitě, byť pouze v jednoduché a povětšinou výrazně stylizované grafice. Jako příklad můžeme uvést War Cars: Epic Blaze Zone, Ice Rage Hockey, Ragdoll Rage: Heroes Arena nebo Boxing Physics 2. Jak se zdá, HeroCraft Ltd. jsou zkrátka fascinování bolestí a fyzickým utrpením a ani Zombie Derby: Pixel Survival není v tomto ohledu žádnou výjimkou. Jak již samotný název napovídá, hlavní náplní hry je automobilové masakrování nemrtvých smraďochů.

Jednoduše a bez nervů

Co se hratelnosti týče, vlastně se ani moc nenadřete. Úkol je víceméně jednoduchý, a to dorazit z bodu A do bodu B a zachovat svojí káru ve funkčním stavu. Titul se prezentuje jednoduchou 2D grafikou, v rámci ovládání si tak vystačíte pouze s plynovým pedálem, nitrem, střílnou a vyrovnáváním náklonu dopředu či dozadu během jednotlivých skoků. V praxi tak s vozem v základní výbavě vyrazíte na silnici, budete přeskakovat nejrůznější překážky a likvidovat zombie, přičemž bude postupně docházet k pozvolné destrukci vozidla.



Bez vylepšení vozidel se neobejdete

Klíčem ke splnění jednotlivých levelů je pomalé vylepšování, které vás bude stát nějakou tu herní měnu. Investoval lze do motoru, střílny, velikosti zásobníku nitra nebo celkové odolnosti. Herní mechanismus je víceméně hodně jednoduchý a ve finále se stejně neobejdete bez maximálního vylepšení veškerých atributů. V opačném případě nebudete mít dostatek výkonu k překonání překážek, respektive nebudete schopni dojet do cíle v důstojném stavu.



Investice reálných peněz není nutná, přesto si ji hra vyžaduje

Hratelnost je hodně přímočará a jednoduchá, přesto však vývojáři mysleli na alespoň několik herních prvků, kterými lze ovlivňovat celkové výsledky. Primárně to jsou nejrůznější triky a salta, které lze aplikovat po nájezdech na plošinu a zapomínat také nesmíme na občasnou nutnost prostřílet si cestu skrze nepřátele s pevným kořínkem, popřípadě nějakou tu překážku.

Pakliže tak neučiníte, náraz bude znamenat nemalé škody na vozidle a rychlé opakování celého levelu. Navíc, pokusů není neomezeně, po vyčerpání palivových bodů je nutné počkat pro doplnění nebo zaplatit reálnou měnou. No a to je vlastně celý princip Zombie Derby: Pixel Survival. Vše se opakuje ve víceméně kolovrátkovém rytmu, mění se pouze mapy a vozy v každém jednotlivém levelu.



Každý jeden level přináší nový vůz i trať

Nakoupíte vozidlo, zajezdíte, potuníte, zajezdíte, potuníte, zajezdíte, splníte level, nakoupíte nové vozidlo a zase dokola. Právě z tohoto důvodu je titul určený na občasné a víceméně krátkodobé hraní, soustavnější pařba by mohla vést ke zbláznění. Titul tedy jak svým ovládáním, tak samotnou hratelností patří k opravdu přímočarým kouskům.

Stereotyp za peníze

Vývojáři však možnosti stereotypu chytře využili ve svůj prospěch a nabízí hráčům možnost urychlit si postup skrze nějaký ten menší nákup. Bohužel nastavená politika je v některých ohledech tak vtíravá, že jste mnohdy k tomuto jednání skutečně tlačeni, protože další postup zkrátka bez herní měny učinit nelze.



Zombie lze přejíždět nebo rozstřílet

Druhou alternativou je pochopitelně sledování reklam, což bohužel samozřejmě nikdo nechce. V tomto ohledu představuje Zombie Derby: Pixel Survival skutečné zklamání. Kdo by si tak chtěl svůj postup na 100% zasloužit, má smůlu. Poctivým hraním se v tomto případě neposunete.

Svou skromnost a přímočarost hra nezapře ani z hlediska grafického zpracování či samotného výkonu. Již na první pohled je zřejmé, že prim hraje minimalismus a důraz na co možná nejjednodušší grafickou prezentaci. Výsledkem je tak barevná a stylizovaná blbovinka částečně ovlivněná pixel artem, která nikoho rozhodně na zadek neposadí. Světlejší stránkou této skutečnosti je potom plynulý chod hry, a to i na slabších zařízeních.



Titul je na výkon naprosto nenáročný

Huawei P30 zvládal hraní naprosto bez problémů či zahřívání, o výkonnějších strojích jako je Huawei P40 či Samsung Galaxy S20 ani nemluvě. Zombie Derby: Pixel Survival si tedy bez obav zahrajete skoro na všem. Otázkou je, zda a jak dlouho vás vlastně bude bavit. Metalový soundtrack v pozadí společně se zvukem mlaskajících nárazů dost možná tuto dobu prodlouží. Milovníci béčkovější zábavy však rozhodně nepohrdnou.

Verdikt Zombie Derby: Pixel Survival je opravdu jednoduchá, ovšem v jádru pohodová hra. Nemá za cíl hráče bavit dlouhodobě či nějak intenzivně, cílí totiž spíše na příležitostí hraní. Ve své podstatě se jedná o průměrnou arkádovou záležitost, kterých na mobilních zařízení existují tisíce. Mezi klady řadíme nenáročnou hratelnost a téměř minimální požadavky na výkon herního zařízení, slabší stránkou je bohužel zvolený model nákupů tlačící hráče do sledování reklam či investování reálných peněz. Každopádně na takové to záchodové hraní, proč ne.

Hra byla recenzována na telefonech Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S20 a Huawei P40.