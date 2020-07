Jako by zombie her nebylo dost, na cestě je další. Na State of Decay 3 dělá studio Undead Labs a tato partička vývojářů má údajně ambice pokračování oblíbeného State of Decay přenést do více MMO světa.

Na akci Xbox Games Showcase jsme se mohli podívat na úplně první ochutnávku v podobě traileru. Kdy se hry dočkáme zatím není známo. Budeme vás ale o všem v budoucnu informovat.