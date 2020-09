Zpětná kompatibilita PS5 nezahrnuje první tři generace, odhalil Ubisoft

S blížící se novou generací konzolí jsme dostávali velkou porci informací o inovacích, které pátý Playstation přinese. O zpětné kompatibilitě se však spíše spekulovalo. Nyní se díky malé chybce Ubisoftu ukazuje, že PS5 sice spustí starší hry, ale pouze z PS4. Hry pro starši generace konzolí od Sony si na PS5 bohužel nezahrajeme.

Ubisoft informaci prozradil na svojí stránce s otázkami a odpověďmi. Zde byla zmíněná právě i otázka na kompatibilitu s hrami z předchozích generací. "Zpětná kompatibilita bude podporovaná pro hry z Playstationu 4, nebude však možná u titulů z Playstation 3, Playstation 2 a Playstation," napsal Ubisoft. Později však tuto informaci ze svých stránek Ubisoft vymazal. K vymazání může existovat několik důvodů. Tím, který bychom si přáli je, že informace byla už zastaralá a PS5 nakonec starší hry spustí. To je ale velmi nepravděpodobné a jde spíše pouze o to, že tuto informaci by mělo jako první zveřejnit Sony.

V posledních měsících to přitom vypadalo se staršími tituly relativně nadějně, protože Sony si mimo jiné nechalo patentovat technologii spojenou s emulací. Není však vyloučeno, že by tato technologie do chodu mohla jít i později po uvedení konzole na trh.