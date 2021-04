Žraločí RPG Maneater dostane v létě nové DLC

Pokud ještě nemáte dost divočiny v oceánech s RPGčkem Maneater, máme pro vás dobrou zprávu. Hru totiž v létě obohatí DLC "Truth Quest". Informaci sdělilo vývojářské studio Tripwire Interactive a vy se můžete již nyní pokochat prvním trailerem. Truth Quest bude stavět na prvcích z původní hry a zvýší maximální úroveň ze 30 na 40. Spolu s ní se zvýší také maximální velikost žraloka.

Hra samotná začíná tím, že se vtělíte do malého žraločího mláděte, které se krmí, roste a postupně nabírá nové dovednosti, brnění i zbraně. DLC Truth Quest do Maneatera dorazí v průběhu letošního léta na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i PC.