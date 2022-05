Zrušené pokračování akčního Scarface po letech vyplouvá na povrch

Dle obrázků se měl odehrávat v Las Vegas navazovat na původní hru.

V roce 2006 jsme se dočkali povedené městské akce Scarface: The World Is Yours, kterou vytvořilo studio Radical Entertainment. Po dlouhých 16 letech se nyní dozvídáme, že se plánovalo i pokračování, kterého jsme se však nikdy nedočkali.

Na internet nyní vyplavala hrstka obrázků a artů z druhého dílu, ve kterých můžeme vidět různorodá prostředí včetně Las Vegas a pouští okolo. V pokračování jsme se dle všeho v kůži Tonyho Montany měli mstít našemu bývalému byznys parťákovi Alejandrovi Sosa.