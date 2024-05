Zvěsti o Resident Evil 9. Otevřenější horor na ostrově v jihovýchodní Asii s Leonem v hlavní roli

V posledních dnech po internetu stále poletuje víc a víc informací o zatím neoznámeném pokračování série Resident Evil. V tomto článku najdete všechny zajímavosti. Ovšem u každé je potřeba brát ohledy na to, že zatím nejde o oficiální informace.

I když v tuto chvíli není oznámená žádná další hra ze série Resident Evil, je naprosto jasné, že od ní Capcom nedá v dohledné době ruce pryč. Úspěch slaví jak nová pokračování, tak předělávky starších dílů. Už před několika lety začaly kolovat první informace o devátém díle z neoficiálních zdrojů. Nutno dodat, že zdroje to nejsou vždy úplně důvěryhodné. Většina těchto spekulací pochází od člověka, který vystupuje pod přezdívkou Dusk Golem. Úspěšnost nemá vysokou, v podstatě je to s jeho informacemi 50 na 50. I přes to se ale nejednou trefil, takže se podíváme na to, jak by nejen podle jeho zdrojů měl vypadat další velký přírůstek do série Resident Evil.

Kdy dojde k oznámení?

Oficiálního představení bychom se měli dočkat už brzy, což dává smysl vzhledem k tomu, že se blíží letní sezóna plná herních prezentací. Konkrétně se má Resident Evil objevit na prezentaci PlayStationu, o jejímž konání se také spekuluje už nějaký ten pátek a měla by proběhnout ještě v květnu. Capcom pak plánuje vydání na začátek roku 2025, ovšem kolem této informace je v poslední dnech velký šrumec a není jasné, jestli nedošlo k posunutí plánu na pozdější měsíce příštího roku.

Kde se odehrává?

Oproti Village, které se odehrávalo v evropském prostředí, tentokrát zamíříme do Asie. Navštívit máme fiktivní ostrov inspirovaný Singapurem. Od ostrovního prostředí se odvíjí i to, že herní svět by tentokrát měl být otevřenější. Resident Evil s každým dílem razantně mění zasazení a do asijských zemí jsme se v této sérii nepodívali mnohokrát, takže by dávalo smysl, že chce Capcom po sedmičce a Village zase přijít s něčím hodně odlišným.

Kdo je protagonista?

Změny platí ale jen pro prostředí, v ohledu protagonistů bychom měli vidět známé tváře. Poslední spekulace uvádějí, že si hlavní roli střihne oblíbenec Leon S. Kennedy. Prý je možné, že se po prologu postavy vystřídají. Tento zdroj dále neupřesňuje, kdo by po Leonovi měl převzít otěže. Ještě starší informace ale oproti tomu uvádějí, že protagonistou má být Chris Redfield, další oblíbenec v rámci série. Jejich zdroj už ale není dohledatelný, protože se jejich autor zbavil svého účtu na X.

Poté, co nové spekulace o Resident Evil 9 začaly proudit internetem, přišel Dusk Golem s vyjádřením tom smyslu, že to všechno je sice pravda, ale platilo to mezi lety 2020 a 2021. Za posledních pár let vývoje se tedy mohlo leccos změnit, ale přece jen si nemyslím, že by práce začínaly úplně od začátku. Devítka má být přeci jen tím největších dílem a odpovídá tomu i doba, kterou si vývoj vyžádal. Celkem se na ní má pracovat 7 let a velikosti odpovídá i vyšší rozpočet, než měl jakýkoliv předchozí díl.

Pokud se podíváme na starší spekulace, tak se hodně rozcházejí s těmi novými. Podle nich má být kódovým označením devítky Apocalypse a příběh měl být zasazený do budoucnosti. Oproti tomu mezi aktuálními informacemi vidíme spíš to, že se děj hry má odehrávat v létě roku 2025. Rozcházejí se mimo jiné také v tom, kde se má příběh odehrávat.

Věcí, která asi ani nepotřebuje oficiální potvrzení, je, že v Capcomu vzniká vícero projektů ze série Resident Evil. Devítka má být jako první a ke 30. výročí, které série oslaví v roce 2026, máme dostat další milé překvapení. Ani tedy se ale insideři nejsou schopni shodnout. Poslední informace uvádějí, že k oslavám výročí dostaneme kompletní remake úplně prvního dílu ve stylu posledních předělávek. Tedy v podstatě remake remaku, protože původní Resident Evil se modernější předělávky už dočkal v roce 2002, přičemž i tato verze zachovává původní systém statických kamer.

Celkově má být schválen vývoj pro 5 dalších projektů spadajících do této série. Vedle devítky a předělávky jedničky se mluví také o remaku Resident Evil 5. Po loňské čtyřce by to přece jen dávalo smysl, aby Capcom pokračoval s vylepšováním starších dílů. Ovšem nesmíme zapomínat ani na Code: Veronica. O návratu tohoto spin-offu se mluví už několik let, zatím jsme ale neviděli jediný náznak toho, že by skutečně vznikala nová verze.

Spousta věcí z předchozích odstavců dává smysl, ale rozhodně si nebudeme dělat žádné závěry, dokud neuvidíme přímo od Capcomu, co si pro nás pro další roky nachystal. Během letních měsíců by se ale tato společnost určitě měla přihlásit o slovo. Minimálně proto, že na příští rok má také chystat vydání již oznámeného Monster Hunter Wilds.