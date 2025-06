Clockwork Revolution vypadá, jako kdyby se spojil BioShock a Fallout. Pohrajeme si s časem ve steampunkovém městě

Jedním z hlavních tahounů Xbox Games Showcase je novinka od studia inXile. Už je to pár let, co se nám Clockwork Revolution ukázalo poprvé, až nyní jsme se dočkali šťavnaté ukázky přímo z hraní. Stále platí, že od pohledu připomíná sérii BioShock. Stylem hraní ale bude mít spíš blízko k Falloutu. Hrajeme za vlastního hrdinu, dojde i na rozvětvené konverzace a RPG prvky.

Tento směr dává dokonalý smysl, když se podíváme na předchozí tvorbu týmu. InXile má za sebou výborný Wasteland 3 a stále ucházející Torment: Tides of Numenera. S Clockwork Revolution tedy zkoušejí z jejich pohledu něco nového. Zatím nevíme, kdy uvidíme výsledek. V této chvíli je také oznámená pouze verze pro PC a Xbox Series. V mezičase jsme alespoň dostali další várku informací v rozhovoru s vývojáři.

Město Avalon může vypadat je steampunková metropole. Pravda o jeho historii ukrytá hluboko pod povrchem. Neobjevíme ji snadno, protože Lady Ironwood ji upravila světa tak, aby sama získala moc a bohatství, zatímco pracující lid drží pěkně zkrátka. My si střihneme roli člena gangu Rotten Row Hoolingans, který shodou náhod odhalí její tajemství o cestování časem a pokusíme se napravit vše, co v historii natropila.

Brain Fargo, který stojí v čele studia, říká, že Clockwork Revolution je v první řadě RPG a až poté akce z pohledu první osoby. „Má všechny chytré systémy a reaktivitu, které od nás očekáváte.“ Ředitel vývoje Chad Moore doplňuje, že tentokrát to není jen o dialozích a postavách, které reagují na vaši aktivitu, celé regiony se transformují v závislosti na vašich rozhodnutích. Díky manipulaci s časem uvidíme vliv voleb během chvilky. „Vraťte se do minulosti, něco změňte a po návratu uvidíte výsledek,“ přidává se designér Jason Anderson.

Žádný ze jmenovaných vývojářů není nováček v RPG žánru. Podíleli se i na původních Falloutech nebo Vampire The Masquerade: Bloodlines. Tentokrát opět chtějí více rozpracovat některé prvky. Reaktivita světa je pro ně důležitá a hodlají ji prohloubit i v konverzacích. Jedním ze způsobů jsou rozhovory s vícero postavami najednou. Podle toho, ke komu budete promlouvat, se mění dialogové možnosti.

Řeč přišla také na zbraňový arzenál. „Chtěli jsme splnit představu, že je hráč steampunkový vynálezce a kutil, náš zbraňový systém je toho hlavní součástí. Když najdete novou zbraň, je to významný okamžik, protože ji budete mít po zbytek hry,“ říká Moore. Existují stovky způsobů, jak zbraně lze upravit.

K tomu se přidávají gadgety, jako granáty či vychytávky využívající manipulaci s časem v kapesním provedení. Budeme moci čas zpomalit, což se bude hodit při přestřelkách. Vracení času pak pomůže s opravou zbořeného krytu.