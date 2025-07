Co chystá nový Battlefield: Problematická kampaň, velká očekávání a free-to-play battle royale

Nový Battlefield je pro Electronic Arts snad nejdůležitějším projektem současnosti. I když se jeho vydání plánuje na aktuální fiskální rok, z oficiálních zdrojů toho o něm víme velmi málo. Naplno nám ho hodlají představit ještě během léta, ale za poslední měsíce se na veřejnost dostala řada zajímavostí, které by neměly uniknout žádnému fanouškovi. Pojďme se na to všechno podívat. Nejdřív je ale na místě upozornění, že se ve finále může ještě spousta věcí změnit, takže berte tyto informace s rezervou.

Rozsáhlé testování plné úniků

Aby se neopakoval scénář Battlefieldu 2042, který nevyšel ve zrovna dobrém stavu, nyní probíhá největší playtest v historii série. Hráči měli možnost se přihlásit do programu Battlefield Labs, v jehož rámci proběhlo už několik testů. Všechny sice podléhají NDA, ale někteří fanoušci si s podmínkami hlavu nelámou, a tak každou chvíli na YouTube či sociálních sítích můžete vidět ukázky.

EA se je snaží stahovat, jak nejrychleji dokáže, horší je to s úniky informací a dataminingem. Jakmile se něco dostane na internet, už to na něm zůstane. Jeden z posledních objevů v dataminu se týká otevřené bety. Aktuálně je nový Battlefield ve fázi alfa testování, do které se z pre-alfy přesunul teprve nedávno. V souborech klientu Battlefield Labs se našly zmínky o otevřené betě, což jasně naznačuje, že by všichni hráči měli mít možnost vyzkoušet nový Battlefield před vydáním.

O Battlefieldu píšeme neurčitě z jednoduchého důvodu. EA stále neprozradilo jeho oficiální jméno. Pokud bychom opět měli věřit informacím vytaženým ze souborů, bude se nový díl jmenovat jednoduše Battlefield 6. Ambice s ním rozhodně nemají malé, jde o největší projekt v historii série a chtějí s ním definovat budoucnost žánru stříleček.

Klasické balení s battle royalem zdarma

Na rozdíl od Battlefieldu 2042 pokračování nabídne příběhovou kampaň pro jednoho hráče, klasický multiplayer i battle royale mód. V tomto směru následuje EA kroky Activisionu a jeho série Call of Duty. Zatímco multiplayer a kampaň mají být součástí placeného základu, battle royale bude fungovat samostatně na modelu free-to-play.

Když to posledně s žánrem battle royale zkoušel Battlefield naposledy u pátého dílu, nedopadlo to moc slavně. Na Firestorm si dnes vzpomene jen málokdo. Vstup bez placení určitě přitáhne větší množství hráčů. EA si od něj slibuje opravdu hodně, protože podle interních informací chce vedení dosáhnout na hranici 100 milionů hráčů. Samozřejmě nepočítají s tím, že toto číslo bude u Battlefieldu 6 svítit hned v den vydání, ale prý na něj cílí během několika úvodních sezón.

Jeho zasazení prozradil artwork, který byl k vidění také v jednom z playtestů. Píše se u něj, že “po mohutném výbuchu, který zdevastuje Fort Lyndon a nedaleké plážové městečko, je oblast evakuována pod hrozbou toxického spadu.„ Lze očekávat, že se jedovatý oblak postupně bude stahovat a zvítězí ten, kdo přežije až do finále. Možná si ale připravili nějakou neokoukanou specialitku.

Abyste si zahráli tradiční zápasy v multiplayeru, už se neobejdete bez placení. Z tohoto odvětví máme potvrzené módy Rush, Domination a komunitní Portal. Oba se měly dočkat vylepšení oproti jeho předchůdcům a od ruky se nám má dostat 52 různých zbraní z osmi kategorií. Nejméně toho víme o příběhové kampani, a to z dobrého důvodu. Její vývoj je totiž pozadu. Studio Ridgeline Games, které bylo založeno pro její tvorbu, bylo loni rozpuštěno a veškerá jeho práce šla do koše.

Čerpat tak můžeme jen z útržků, které komunita vydolovala z alfa testů. Dle nich se má zhruba 6hodinová kampaň odehrávat v různých částech světa, mezi nimi je Tádžikistán a Gibraltar, kde naše jednotka bude podporovat síly NATO. Nejde ale o zcela reprezentativní ukázku, protože v ní chyběly některé assety.

Vnitřní rozbroje

To, že je vývoj blockbusterů neskutečně náročný a problémový, se ukazuje v herním průmyslu za poslední roky každou chvíli. S novým Battlefieldem to není jinak. EA na něj vsází vše. Zatímco starší díly měl pod palcem hlavně švédský tým DICE, pokračování se naplno věnují čtyři studia. Vedle DICE to je Ripple Effect, Criterion a Motive.

Nová struktura vývoje se neobešla bez problémů, jak ukazuje obsáhlý report webu Ars Technica. Battlefield 6 je interně známý jako projekt Glacier a rozpočet přesahuje 400 milionů dolarů. Už od jeho počátků měly mít týmy problémy s dodržováním termínů, nestíhaly se některé milníky. Koordinace na různých kontinentech a odlišných časových zónách situaci jen zkomplikovala.

Dohled nad tímto spletencem má zkušený vývojář Vince Zampella, který stál u zrodu Call of Duty či Titanfallu. S novou strukturou nejsou spokojeni právě v DICE. Sice k sobě už dříve měly podpůrné týmy, nyní se bere každé studio jako to hlavní. I když každé pracuje na jiné části Battlefieldu, musí spolu držet krok a stejný směr.

Právě na tom pohořel dnes už neexistující tým Ridgeline Games. Studio se teprve zabydlovalo a nabírali se zaměstnanci a vedení už očekávalo, že bude pracovat stejným tempem jako ostatní týmy podílející se na vývoji. Po dvouletém vývoji a neustálé snaze se přizpůsobit situaci nakonec EA nebylo spokojené s výsledkem, a tak příběhovou kampaň dostal na starosti Criterion.

Vývoj sice nabírá zpoždění, ale žádný velký odklad není v plánu. Battlefield 6 tento fiskální rok stihnout musí i za cenu toho, že by se některé části obsahu měly vystřihnout. Což není nijak výjimečná situace, ale v tomhle případě má jít o razantní zásahy. Některé části by se ale do hry nakonec mohly dostat dodatečně, třeba v rámci sezónního obsahu.

Pokud se nakonec Battlefieldu nezadaří, pro EA to bude velká rána vzhledem k tomu, jak velké zdroje do něj investovalo. Prozatím ale nemůžeme soudit ani jednu ze součástí. Po odhalení, které máme očekávat ještě před koncem léta, už budeme alespoň o něco chytřejší. Těžko říct, jestli se velké odhalení chystá na Gamescom, nebo si EA připravuje vlastní akci, což by odpovídalo jejich přístupu z posledních let.