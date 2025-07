Co chystá Xbox: I po rušení projektů zůstávají plány velké, ale ty největší pecky jsou daleko

1 / 22



The Coalition Ve vývoji: Gears of War: E-Day, Gears of War: Reloaded Jméno tohoto studia máme neodmyslitelně spojené se sérií Gears of War. Pořádnou novinku jsme od něj už nějaký pátek neviděli. To se ale změní v příštím roce, kdy má vyjít Gears of War: E-Day. Není to tak úplně pokračování, tvůrci se rozhodli vrátit na úplný začátek příběhu a ukázat nám události, které předcházely našim prvním střetům se Sarančaty. Posledním velkým projektem The Coalition jsou Gears 5 z roku 2019. Od té doby spíš fungovaly jako podpůrné studio. Pomáhali například u vývoje Halo Infinite, společně se Sumo Digital a Disbelief dali dohromady vylepšenou verzi prvních Gears of War, která vychází v srpnu, a společně s Epic Games vytvořili The Matrix Awakens, technologické demo pro Unreal Engine 5. Gears of War: E-Day chtějí nastavit nový standard toho, co je ve hrách technicky možné. Využijí k tomu Unreal Engine 5 Fanoušci Gears of War trochu znervózněli, když se E-Day neobjevil ani na jedné z letošních akcí Xboxu. Stále si musíme vystačit s prvotním filmečkem, se kterým se hra loni představila poprvé. I po nedávném rušení projektů a propouštění by se s jeho vydáním mělo počítat na příští rok.

Halo Studios Ve vývoji: pokračování série Halo Z názvu je hned jasné, o jakou sérii se tento tým stará. Ještě donedávna jste ho mohli znát jako 343 Industries. Na podzim roku 2024 přišly velké změny, náhled do budoucnosti a přejmenování studia. Podle posledních informací ale Halo Studios nezažívá zrovna nejlepší časy. Letos v říjnu bychom se každopádně měli dočkat odhalení jednoho z projektů, které v něm vznikají. Je jasné, že je mezi nimi plnohodnotné pokračování série Halo. Spolu se změnou jména tým také oznámil, že z interní technologie enginu Slipspace přechází na Unreal Engine 5. Což určitě byla pro Microsoft velmi drahá změna. Vlastní engine si totiž připravovali přímo pro potřeby Halo Infinite. Po jeho nevalném úspěchu ale očividně usoudili, že se nevyplatí dál pokračovat v práci na rozvoji technologií a jejich dalším využitím. Proto je Infinite jedinou hrou, kterou Slipspace pohání. Ani Halo se nevyhnulo škrtům. Microsoft chce co nejvíc zaměstnanců nahradit AI agenty, tvrdí vývojář 343 Industries nikdy neměli lehkou pozici. Převzali otěže nad Halo poté, co ji její původní tvůrci ze studia Bungie dostali mezi naprostou špičku konzolových stříleček. Když se ohlédneme do minulé dekády, nikdy se nepodařilo dosáhnout podobných úspěchů. I když čtvrté a páté Halo nejsou vyloženě propadáky, ani se neblíží věhlasu jejich předchůdcům. Nejvíc se vždy zadařilo s remastery a remaky toho, co už fungovalo dřív. Vůbec prvním projektem 343 byla výroční předělávka prvního Halo, která vyšla v roce 2011. Zabodovala také Master Chief Collection, která se kromě Xboxu dostala i na PC. Příští rok slaví série Halo 25. výročí. Vzhledem k tomu, že na nový díl je ještě brzy, odhaduje se, že opět máme očekávat nějaký návrat. Nejčastěji se proslýchá o další předělávce jedničky. Oficiálně to ovšem stále potvrzené není.

Rare Ve vývoji: nový obsah pro Sea of Thieves Britské studio Rare bývalo etalonem kreativity. Letos je to přesně 40 let od jeho založení. Chvíli jste ho mohli znát také pod názvem Rareware. V současnosti se jeho tým smrsknul na podporu pirátské multiplayerovky Sea of Thieves. I když je to výborná zábava pro party přátel, zrovna u tohoto týmu nevidíme rádi, že se zaseknul u jednoho projektu. Rare je jedním z týmů, které postihly nedávné škrty v Microsoftu. Důsledkem toho odešel Gregg Mayles, jehož jméno se pojí s neotřelými nápady a experimentováním. Prý nerad tvořil pokračování a vždy chtěl pracovat na něčem úplně novém. Jeho posledním projektem bylo dobrodružné Everwild, které po devíti letech vývoje skončilo v koši. Xboxem se prohání další vlna propouštění. Celkem v Microsoftu přijde o místo přes 9 000 zaměstnanců Aktuálně nemáme žádné informace ohledně toho, že by v Rare vznikalo kromě aktualizací pro Sea of Thieves něco nového. Jejich nejnovějším projektem jsou Battletoads, u kterých pouze asistovali Dlala Studios. Jediné, o čem se v kuloárech šušká, je možný návrat plošinovkové série Banjo-Kazooie, i když by na něm nejspíš Rare nepracovalo. Z posledních let ale víme, že Microsoft zrovna o obnovení této značky velký zájem neprojevuje. I když situace v Rare aktuálně není růžová, nikdo mu nevezme jeho bohatou historii. Dlouhou dobu spolupracovali s Nintendem, mají na svědomí vznik nejlepších dílů ze série Donkey Kong. Proslavil je také James Bond v GoldenEye 007 pro Nintendo 64, což o pár let pokračovalo v původním Perfect Dark. Z moderních titulů je nejvýraznější již zmíněné Sea of Thieves, ale nemělo by se zapomínat třeba na série Viva Piñata.

Playground Games Ve vývoji: Fable Další britské studio, tentokrát o dost mladší a se štíhlejším portfoliem. I když se od svého vzniku v roce 2010 Playground Games věnovali pouze jedné série, vždy to byla trefa do černého. Jde o autory arkádových závodů Forza Horizon. Dotáhli to tak daleko, že když se dneska řekne Forza, každému se hned vybaví Horizon místo původního Motorsportu. Na svědomí mají všech pět dosavadních dílů Od trojky se Forza Horizon dostala i na PC s pátým dílem poprvé zamířila i na PlayStation v rámci multiplatformní strategie Microsoftu. Nyní se ale v tomto studiu pracuje na něčem úplně jiném. Po studiu Lionhead se jim dostal do rukou série Fable. Microsoft odložil jednu ze svých největších herních novinek. Fable vyjde až v roce 2026 Když se naposledy Fable pokusil o pořádný návrat, nedopadlo to moc dobře. Fable Legends si můžete pamatovat z roku 2013, kdy se ukázal teaser na toto online kooperační dobrodružství. Byl to velký odklon od původních her, které mají hráči tak rádi. Možná to byl i jeden z faktorů, proč byly Legends v roce 2016 zrušeny. Playground Games má na novém Fable pracovat minimálně 7 let a vydání stále není na dohled. Oficiálního odhalení jsme se dostali už roku 2020 a vydání podle dřívějších spekulací bylo v plánu už na rok 2024. Microsoft poté přímo prohlašoval, že Fable vyjde v roce 2025, ale na jaře přišlo oznámení o odkladu na příští rok.

Compulsion Games Ve vývoji: další projekt není oznámený Kanadský tým Compulsion Games patří mezi studia, které Microsoft odkoupil v dobách své největší nákupní horečky. Ve srovnání s ostatními částmi Xbox Game Studios jde o menší přírůstek, a to v ohledu her i obsazení týmu, který čítá nějakých 80 členů. V současnosti to nejspíš bude o něco méně, protože i v Compulsion se mělo propouštět. Na kontě zatím mají celkem tři hry, každá ve svém smyslu unikátní a kreativní. Contrast v roce 2013 je příjemná noirová plošinovka, ve které se mísí 3D a 2D hratelnost. Chvíli hrajeme za postavu Didi v reálném světě, pak za jejího kamaráda Dawna, který existuje ve formě stínu. Recenze hry South of Midnight. Mýty a legendy z nespoutaného jihu USA O pět let později navázali další hrou, opět z úplně jiného soudku. We Happy Few je akční survival, kde přežíváme v podivné společnosti. Místní vrchnost se o své občany nestará zrovna dobře. Místo toho, aby jim zajistila dobré podmínky, je dopuje drogami, kvůli kterým nevidí špínu a nekalé praktiky kolem sebe. Jakmile si pilulky nevezmete, jde po vás zákon. Jejich nejnovějším výtvorem je akční adventura South of Midnight, které do kreativního příběhu zpracovává mýty z amerického jihu. V zásadě to není špatná hra, oproti ostatním vyčnívá hlavně svojí grafickou stylizací. Aktuálně nemáme žádné informace o tom, na jakém projektu pracují nyní.

Mojang Studios Ve vývoji: další obsah pro Minecraft Tady není potřeba nic vymýšlet. Mojang už od svého založení jakožto nezávislé společnosti pod vedením Markusa Notche Perssona pracoval na Minecraftu. Sandboxové světy plné kostek se těší popularitě do dnešních dní a nevypadá to, že by se to mělo v dohledné době změnit. Nedávno přišlo pouze oznámení ohledně toho, že novinky budou vycházet častěji v menších porcích místo toho, aby se na větší přídavky čekalo delší dobu. Minecraft mění budoucí vývoj. Updaty budou pravidelnější, chystá se nativní verze pro PlayStation 5 Minecraft dostal i pár spinoffů. Žádný z nich ale Mojang nevytvořil sám. Dungeons vznikly ve spolupráci s Double Eleven, na legends pak pracovali také vývojáři z Blackbird Interactive. V současné době to vypadá, že se i nadále bude studio věnovat pouze Minecraftu, což vzhledem k jeho neupadajícímu úspěchu dává smysl.

World's Edge Ve vývoji: Nový obsah pro strategie ze série Age of Empires a Age of Mythology Microsoft měl na přelomu tisíciletí silné jméno na poli strategických her. To se poté zlomilo, ale podařilo se mu to zachránit. Důležitou roli v tom hraje americký tým World's Edge, který se stará o sérii Age of Empires. Sami na vývoj každého projektu ale nestačili. Ať už je řeč o definitivních edicích či čtvrtém dílu z roku 2021, vždy se na vývoji podílelo vícero studií, přičemž pouze World's Edge patří mezi interní týmy Xboxu. Do Age of Mythology: Retold se chystají japonští bohové. Rozšíření Heavenly Spear vyjde na podzim Při pohledu na nedávnou minulost se dá říct, že se RTSka od Microsoftu podařilo zachránit. Zájem je stále o Age of Empires II, konkrétně o její definitivní edici, která po více než dvou dekádách dostává nová rozšíření. Díky tomu se do hry dostal i český národ. Jejich nejnovějším počinem je Age of Mythology: Retold, předělávka oblíbené strategie, která míchá historii a mýty dohromady. Ve spolupráci s čínským studiem Timi také vytvořili mobilní Age of Empires. Z oficiálních zdrojů víme, že momentálně pracují na rozšířeních pro své předchozí strategie. Jaký další velký projekt chystají do budoucna, se zatím nepochlubili.

Obsidian Entertainment Ve vývoji: Grounded 2, The Outer Worlds 2 Akvizice Obsidianu se Xboxu vyplatila snad ze všeho nejvíc. Neuplynul snad jediný rok, kdy bychom neslyšeli o některé z jejich novinek. Na letošní rok si přichystali rovnou tři. V únoru vyšlo fantasy RPG Avowed ze světa série Pillars of Eternity. Na říjen chystají pokračování sci-fi RPG The Outer Worlds 2 a zanedlouho půjde ven v předběžném přístupu přežívačka Grounded 2. I přes to, že od Obsidianu máme stále co hrát, se jejich nejnovější tvorba setkala s rozporuplnými reakcemi. Spousta hráčů je stále pouvažuje za mistry příběhů a rozmáchlých RPG světů, ale třeba takové The Outer Worlds nedosahuje k oblibě starších kousků jako Fallout: New Vegas nebo Pillars of Eternity. Ještě turbulentnější byla situace okolo zmíněného Avowed. Recenze hry Avowed. Český středověk

Pokračování 9 / 22 Turn 10 Ve vývoji: výpomoc s pokračováním série Forza Horizon Během úvodních generací Xboxu bylo studio Turn 10 jedním z nejdůležitějších jmen herní divize Microsoftu. Dařilo se jim sekundovat nejlepším závodním hrám se sérií Forza Motorsport, která se drží na pomezí simulace a arkády. Nyní je jeho situace o dost horší. Podle posledních zpráv se měl tým zmenšit o polovinu a Motorsport už pokračovat nebude. Místo toho sehraje Turn 10 roli asistenta při vývoji další Forzy Horizon. Xbox pouští ze řetězu další velkou exkluzivitu. Na PlayStation 5 vyjdou závody Forza Horizon 5 Po vydání nové Forzy Motorsport v roce 2023 bylo jasné, že přijde změna. Dříve byl mezi vydáním nového dílu rozestup maximálně dva roky. To se s tím posledním změnilo na šest let a výsledek nebyl ani zdaleka tak úspěšný, jak se očekávalo. Závodní hry celkově nejsou až tak populární a kvalitou zpracování nový díl horko těžko překonával svého předchůdce. Jejich vlastní technologie nyní přijde k užitku hlavně při spolupráci s Playground Games.

Pokračování 10 / 22 Undead Labs Ve vývoji: State of Decay 3 Tohle americké studio má podobný příběh jako Compulsion Games. V roce 2018 ho během velkých nákupů získal Microsoft. Rozdíl je ale v tom, že Undead Labs od té doby nevydali jedinou hru. Stále totiž pracují na pokračování své survival série State of Decay. Vývoj třetího dílu byl potvrzený v roce 2020, letos jsme ohledně něj ale nedostali žádné nové zprávy. Naposledy jsme o něm slyšeli loni, když se ukázal i první gameplay. State of Decay 3 nabídne neobvyklý zážitek ze světa plného zombíků. S vývojem pomáhá několik studií Xboxu State of Decay je povedená zombie přežívačka, která se od ostatních podobných titulů odlišuje hlavně důrazem na přežívání v komunitě. Můžete do party přizvat kamarády nebo ve světě posbírat přeživší a společně si vybudovat bytelnou základnu. Nikdy ale nevíte, jestli vás některý z nich náhodou nepodrazí, což hře přidává netradiční element. Pokračování se snad dočkáme příští rok. Nevypadá to, že by se s vydáním počítalo na letošek.

Pokračování 11 / 22 Ninja Theory Ve vývoji: Project Mara V aktuálním stavu by se dalo říct, že toto britské studio se spíš, než hrám jako takovým věnuje vývoji technologií pro CGI a animace. Na své kořeny ale nezapomínají, v posledních letech je o Ninja Theory slyšet hlavně ve spojení se sérií Hellblade, jejíž druhý díl se příští měsíc chystá na PlayStation. Vyniká hlavně kvalitou grafiku. Bezpochyby patří mezi nejlépe vypadající hry, s hratelností už to tak slavné ale není. Už před sérií Hellblade měli na svém kontě několik velkých zářezů. Ve spolupráci s Capcomem vydali v roce 2013 akční řežbu DMC: Devil May Cry. Pro někoho jde o nejhorší přírůstek do této série, za nás je to vcelku povedená odbočka. Jméno si ale Ninja Theory původně udělalo v roce 2007 se hrou Heavenly Sword, což je exkluzivita pro PlayStation 3. Hellblade 2 dorazí na PlayStation 5 v polovině srpna. Poběží i v 60 FPS a nabídne rozsáhlý dokument o vývoji Odhadovalo se, že kvůli nevalnému komerčnímu úspěchu Hellblade 2 se bude propouštění týkat i tohoto týmu. Podle zpráv se mu ale mělo Ninja Theory vyhnout. Aktuálně vedle portu Hellblade 2 už několik let pracují na záhadném projektu Mara. Víme o něm je to, že půjde o novou experimentální hru, která má věrně napodobit realitu psychologického hororu.

Pokračování 12 / 22 inXile Entertainment Ve vývoji: Clockwork Revolution Americké studio inXile si podobně jako Obsidian postavilo jméno na příběhových RPG hrách, i když svoje novinky nechrlí ven tak často. V posledních letech si toto jméno hráči spojují hlavně se sérií Wasteland, kterou se jim zdárně oživit s remasterem původní hry a dvěma pokračováními. Začátky inXile se pojí hlavně se sérií The Bard’s Tale. Oproti ostatním RPG v podobném stylu se bardův příběh nebral tolik vážně. Série je to zvláštní. Začala už na konci 80. let, vrátila se v roce 2004 s tímto dílem bez podtitulu, kdy nejde ani o pokračování nebo remake. Čtvrtého dílu se pak z pera inXile dočkala až v roce 2018. Clockwork Revolution vypadá, jako kdyby se spojil BioShock a Fallout. Pohrajeme si s časem ve steampunkovém městě Po klasických RPG hrách nyní zkouší tým něco trochu jiného. V roce 2023 představili hru Clockwork Revolution, která na první pohled působila jako variace na BioShock. Po nové ukázce z hraní vyšlo najevo, že také nebude mít daleko od novodobé série Fallout. Příběh si pohrává s manipulací s časem, kdy lady Ironwood změnila minulost ve svůj prospěch. Na nás je, abychom to všechno napravili. Zatím ovšem nevíme, kdy se do steampunkového města Avalon podíváme.

Pokračování 13 / 22 Double Fine Ve vývoji: Keeper Studio, které založil legendární herní tvůrce Tim Schafer, má za sebou dlouhou historii na nezávislé scéně. Vůbec prvním projektem byla nápaditá plošinovka Psychonaut, která se v roce 2020 dočkala pokračování. To už bylo studio pod hlavičkou Xboxu. Předtím spolupracovali s řadou dalších světových vydavatelů. S EA vytvořili Brütal Legend, dělali i na projektech pro THQ, Warner Bros. nebo Segu. Řadu her ale udělali i sami za sebe, což se týká hlavně adventurní tvorby. V remasterech vrátili na scénu kultovní záležitosti, jako je Grim Fandango nebo Day of the Tentacle. Psychonauts 2: kultovní bláznění je zpět | Recenze Z původních děl vyčnívá adventura Broken Age, která vznikla hlavně díky podpoře fanoušků skrz kampaň na Kickstarteru, kde se vybralo 3,45 milionu dolarů. Příběh spojuje linky dvou lidí z odlišných světů, které jsou navzájem provázané. Na dabingu se podílelo několik věhlasných jmen včetně herce Elijaha Wooda. O tom, co připravují dále, jsme se dozvěděli na letošní letní prezentaci Xboxu. Keeper vypráví příběh o majáku, za který si přímo zahrajeme. Už dávno se na něj zapomnělo, ale přílet podivuhodného ptáčka ho probudil k životu. Společně se snaží zjistit, co je tento bohem zapomenutí ostrov vlastně zač. Vydání se plánuje na 17. října 2025.

Pokračování 14 / 22 Bethesda Game Studios Ve vývoji: The Elder Scrolls VI, Fallout 5 Tým pod vedením Todda Howarda je nejdůležitější součástí labelu Bethesda Softworks. Za dobu své existence má pod palcem série The Elder Scrolls a Fallout, se kterými se počítá i do budoucna. Před dvěma lety se k nim přidal i Starfield, který ovšem ani zdaleka nedosáhl úspěchu svých starších sourozenců. Víme moc dobře, co se v Bethesdě chystá, ale kdy uvidíme výsledek, se snad ani neodvážíme tipnout. První a doposud jediný teaser na The Elder Scrolls VI jsme viděli v roce 2018, od té doby vývojáři sem tam hodili pár drobečků informací fanouškům, ale stále o pokračování jedné z největších fantasy RPG sérií nevíme zhola nic. Bethesda neprozradila ani region, ve kterém se bude šestka odehrávat, i když komunita odhaduje, že bychom měli navštívit Hammerfell. Recenze hry The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. V plné kráse, se všemi klady i špetkou záporů originálu Už několikrát se vedení studia pochlubilo s dalšími plány do budoucna. Po Starfieldu přišla řada na The Elder Scrolls. Jakmile bude hotovo, můžeme očekávat Fallout 5. Jeho vydání je ale opravdu v nedohlednu vzhledem k tomu, že k vydání The Elder Scrolls VI by v nejlepším případě mělo dojít v roce 2026, ale obecně se očekává, že ani příští rok Bethesda tuto novinku nevydá.

Pokračování 15 / 22 Arkane Studios Ve vývoji: Marvel's Blade Znalci si jistě vybaví jméno Dark Messiah of Might and Magic. Pro studio Arkane to byl po Arx Fatalis velký zářez do historie a nemalá část fanoušků stále volá po pokračování nebo remasteru. Moderní hráč si ale toto jméno určitě spojí spíš se sérií Dishonored. A není se ani čemu divit. Plížení ve steampunkovém světě coby neprávem obviněný Corvo je naprostá pecka i dnes. Na svůj úspěch o pár let později navázali s rozsáhlejším druhým dílem, který nabídl dvě hratelné postavy. Doplnilo ho pak samostatné rozšíření Death of the Outsider. Arkane ale není jen o Dishonored. Jeho americká pobočka zabodovala s Prey. I když má s původní hrou Prey společnou snad jen značku, zážitek z přežití na vesmírné stanici můžeme doporučit všema deseti. Marvel's Blade se ukazuje na stylových konceptech. Vývojář z Arkane nastínil atmosféru lovu upírů Po řadě úspěchů přišlo vlažnější období. V roce 2021 vytvořili hru Deathloop, která má dobrou myšlenku, ale provedení už tak povedené nebylo. Jakožto profesionální vrah jste chyceni v časové smyčce, ze které se nedostanete, dokud během jednoho cyklu nezlikvidujete všechny cíle. V tom vám navíc brání další hráč v roli jiného zabijáka. Mnohem víc ale pověst studia pošramotil propadák Redfall. Upírská kooperace vyšla v tragickém technickém stavu a s nekvalitním obsahem. Následkem toho byla část studia v Austinu uzavřena. V současnosti zbytek Arkane vytváří ve spolupráci s Marvel Games herní adaptaci Bladea. Lov upírů mají zpracovávat coby akci z pohledu třetí osoby. O jejím vydání toho aktuálně více nevíme.

Pokračování 16 / 22 Infinity Ward, Raven Software, Sledgehammer Games, Treyarch, Beenox, Digital Legends, High Moon Studios Ve vývoji: Call of Duty Všechna tato studia jsou spojená dohromady z jediného důvodu – Call of Duty. Aby byl Activision schopný chrlit nový díl a dodatečný obsah každý rok, musí na dalších dílech v sérii pracovat několik týmu naráz. Některé se starají o současný díl, jiné už pracují na dalším. Některé se soustředí na kampaně, jiné dělají multiplayer. Většina z nich přitom takhle nezačínala. Infinity Ward se drží série Call of Duty od samotných začátků, protože samo stojí za jejím vznikem. Ale třeba takový Raven Software dříve pracovala herních adaptacích komiksů X-Men. Má za sebou i další marvelovky nebo povedenou singleplayerovku Singularity. Treyarch má na svědomí starší hry se Spider-Manem a spolupracoval s 2K na jejich hokejových hrách. Call of Duty: Black Ops 7 opět předvede válčení v budoucnosti. Ani letošní díl nevynechá předchozí generaci konzolí Jméno studia Beenox sice není tak známé, ale na scéně se také pohybuje už přes 20 let. Podílelo se například na sérii Skylanders, několika Spider-Manových hrách a od roku 2015 se stalo podpůrným studiem pro vývoj série Call of Duty. Sledgehammer Games oproti tomu už s Call of Duty začínalo. I když jejich původním plánem bylo vytvořit spin-off z pohledu třetí osoby, ve finále se stali součástí vývoje hlavní série. High Moon Studios také figuruje jako asistenční tým pro Call of Duty. Dříve pracovali na některých verzích her ze série Transformers a pomáhali také s konzolovými porty Destiny. Nakonec tady máme Digital Legends, kteří se sice soustředí na mobilní hry, ale i tak v posledních letech vypomáhali s tvorbou Black Ops 6. Co se chystá do budoucna, je snad naprosto jasné. I když máme ke Call of Duty spoustu výtek, nelze popřít, že je to stále jedna z nejvýdělečnějších značek současnosti a Activision rozhodně nehodlá přísun nových dílů nijak omezovat.

Pokračování 17 / 22 Blizzard Entertainment Ve vývoji: rozšíření pro Diablo IV, World of Warcraft, Overwatch 2 a Hearthstone S Blizzardem se pojí řada velkých značek. Po více než 20 letech se daří MMOčku World of Warcraft, které loni představilo svůj plán ohledně další ságy. Celkem se rozprostírá přes tři rozšíření, přičemž prvního s podtitulem The War Within jsme se dočkali loni. V blízké budoucnosti by mělo následovat pokračování v expanzi Midnight. Silným jménem v jeho portfoliu je taktéž Diablo. Čtyřka po výborném úvodu docela upadla. Blizzard s ní ale ještě neskončil. Kromě toho, že chystá další obsah pro tematické sezóny, je v přípravě také minimálně jedno další příběhové rozšíření. Chcete objevit kouzlo World of Warcraft? Máme pro vás 11 rad do začátku Z free-to-play odvětví stále žije Overwatch 2 a Hearthstone. Je až s podivem, jak se Blizzardu podařilo zabít původní nadšení, které panovalo kolem Overwatche v počátcích. Nestíhali připravovat nový obsah, prodělávali na esportové lize a vše završil nikým nechtěný příchod dvojky. Její hlavní devizou měl být obsah pro jednoho hráče, který byl ale nedlouho poté zrušený. Takže vydáním druhého dílu se nezměnilo skoro nic, kromě agresivnější monetizace. Hearthstone oproti tomu stále jede. Doby té největší slávy má sice už také za sebou, ale mezi karetními hrami se drží mezi tím nejlepším. Kromě klasických partií nabízí i další herní módy jako Battlegrounds, které umí zaujmout i nekaretní hráče. Strategická odnož Blizzardu tak nějak skončila v propadlišti dějin. Naposledy se jí dotknuli s vydáním remasterů původních Warcraftů. Nový Warcraft nebo Starcraft ale v dohledné době určitě nečekejte. Místo toho se Blizzard bude spíš soustředit na rozvoj svých aktuálních titulů. Občas se ale proslýchá, že svoje značky hodlají propůjčit jiným týmům ke tvorbě menších projektů, tak se třeba se Starcraftem ještě někdy v budoucnu setkáme.

Pokračování 18 / 22 Elsewhere Entertainment Ve vývoji: neodhalený AAA projekt Tenhle tým je součástí Activisionu, ale o tom, co vlastně dělá, pořádně nic nevíme. Loni přišly pouze zprávy o jeho založení s tím, že má sídlo v Polsku a vytváří novou AAA značku založenou na vyprávění příběhu. A to je vše. Vzhledem tomu, jak dlouho v dnešní době trvá herní vývoj, se o jejich práci dozvíme nejspíš až za několik let. Tedy pokud je do té doby Microsoft nezavře. Microsoft v Polsku otevřel studio Elsewhere Entertainment. Bude dělat příběhové AAA hry

Pokračování 19 / 22 id Software Ve vývoji: rozšíření pro Doom: The Dark Ages Otcové žánru stříleček z pohledu první osoby se z většiny rozutekly do jiných herních společností. id Software se ale jejich tradice drží i nadále. V moderní době pracují hlavně se sérií Doom, která se letos dočkala dalšího pokračování. I když jsou The Dark Ages dost jiné oproti zběsilému Eternalu, i tak si našly svoji cílovku. V historii studia toho ale najdeme mnohem víc, jen o jejich ostatních značkách v posledních letech není vůbec slyšet. Neočekáváme, že by se vrátil třeba Commander Keen nebo Rage. Rozhodně bychom se ale nezlobili, kdyby po Doomovi dostal zaslouženou lásku i Quake. Tato legenda se zatím na scénu vrátila jen skrz vylepšené verze prvních dvou dílů. Recenze hry Doom: The Dark Ages. Slayer zpomalil a brzdí s brutalitou, hraní se štítem si ale i tak zamilujete Vypadalo to, že se v roce 2017 vrátí skrz multiplayerovku Quake Champions, ale ta byla bohužel zaříznutá ještě předtím, než se dostala z testovací fáze. I když se spekuluje o návratu série už několik let, zatím nemáme jediný náznak toho, že id Software s ní něco chystá. Aktuálně s jistotou můžeme říct jen to, že připravují rozšíření pro poslední díl ze série Doom.

Pokračování 20 / 22 King Při akvizici společnosti Activision Blizzard se nejčastěji probíralo Call of Duty a značky Blizzardu. Microsoft s ní ale získal i silného hráče na trhu mobilních her. King má za sebou celou řadu her, ale jejich největším úspěchem je rozhodně Candy Crush. Jednoduchá hříčka, kterou mají na svých telefonech i naprostí nehráči, si drží popularitu už od původního nástupu chytrých telefonů. Mobilní Warcraft končí s novým obsahem. Blizzard po dvou letech omezuje podporu na minimum Variací s principem spoj-3 mají ve výčtu vydaných her vícero. Ne každý takový pokus ale dopadl úspěšně. Řadu jejich her si už nezahrajete, protože se jejich provoz jednoduše nevyplatil. A nejsou to jen nevýrazné hry ze začátku minulé dekády. Před čtyřmi lety vydali mobilního Crashe Bandicoota, který skončil po dvou letech. Svoji taktiku ale nejspíš ani přes rušení některých her nehodlají měnit, protože vše, co má na sobě nálepku Candy Crush, funguje bez problému.

Pokračování 21 / 22 MachineGames Ve vývoji: rozšíření pro Indiana Jones and the Great Circle MachineGames patří mezi mladší týmy v Bethesda Softworks. Jejich první výtvor vyšel před 11 lety a od té doby měli na své cestě jen jedno zaškobrtnutí. Rovnou si vzali na bedra nelehký úkol s oživením série Wolfenstein. Což se jim pak i povedlo s dílem The New Order, na který následně navázali se samostatným rozšířením The Old Blood a velkým pokračováním The New Colossus. Další Wolfenstein s podtitulem Youngblood byl ale naprostým krokem vedle. Blazkovicze vystřídali v hlavní roli jeho dcery. Toto pokračování bylo zamýšlené pro hraní v kooperaci, což skalní fanoušci série neslyšeli zrovna rádi a na výsledku je znát, že se raději měli držet toho, co fungovalo už dříve, nebo dále rozvinout své nápady z předchozích dílů. Indiana Jones pokračuje ve svém herním dobrodružství. S rozšířením prozkoumáme vatikánské podzemí Poté se ale MachineGames zvládlo vyhoupnout opět do sedla s adaptací Indiana Jonese. Dobrodružství o hledání velkého kruhu patří mezi nejlepší hry roku 2024 a je velká škoda, že si jeho vydání naplánovali až na prosinec. Jinak bychom Indyho určitě viděli mezi nominacemi na loňských The Game Awards. O jejich dalších plánech zatím nevíme. Stále se ještě musejí věnovat Indiana Jonesovi. Začátkem září totiž vychází příběhové rozšíření The Order of Giants.

Pokračování 22 / 22 ZeniMax Online Ve vývoji: další obsah pro The Elder Scrolls Online Vytvořit dobré MMOčko, které by neskončilo po pár letech, je neskutečně tuhý oříšek, což dokázala celá řada neúspěšných pokusů. Zenimaxu se to přeci jen zadařilo a jejich The Elder Scrolls Online přežívá do dnešních dní a stále pro něj vznikají obsahová rozšíření. V průběhu let nabobtnalo natolik, že v něm můžete navštívit většinu kontinentu Tamriel. Jelikož práce na hře z tohoto žánru spolkne obrovské množství času, Zenimax moc dalších věcí neudělal. Pomáhal při tvorbě Dooma z roku 2016 a přiložil ruku k dílu u vývoje Falloutu 76. The Elder Scrolls od procedurálně generované Areny po dračí Skyrim. Jak se vyvíjelo kultovní RPG a kam směřuje dál Jejich další velkou novinkou mělo být MMO vznikající pod označením Project Blackbird. Podle všeho to byla sci-fi střílečka z pohledu první osoby, která se stylem hratelnosti podobala sérii Titanfall a svět se inspiroval Blade Runnerem. Bohužel ho ale nikdy neokusíme, protože Blackbird je jeden ze zrušených projektů z poslední vlny.

