Co se chystá pro Frostpunk 2. Promrzlá strategie zamíří na konzole a rozroste se o tři DLC

Jsou to jen dva měsíce od vydání druhého dílu strategie Frostpunk. Za tu dobu autoři vydali několik patchů, které řeší ty nejpalčivější problémy. O svoji hru se budou starat i v příštím roce a v nové roadmapě odhalili, co přesně se chystá. Ještě před koncem roku stíhají vydat další větší patch, ty pořádné novinky přijdou až v průběhu roku 2025.

Jako první se majitelé hry mohou těšit na dávku obsahu zdarma. Zatím nevíme, co přesně má zahrnovat, ale půjde o přídavek inspirovaný zpětnou vazbou od hráčů. Nebude to jen jednorázové rozšíření. Další bezplatné updaty budou vycházet v průběhu roku. První z nich by měl mít premiéru do konce dubna.

Další na řadě je vydání hry na konzole. Ani v tomhle případě neznáme datum vydání. Vývojáři v oznámení neuvádí výčet platforem, ale je jasné, že PlayStation 5 a Xbox Series S|X chybět nebude. Možná že se přidá i nová konzole od Nintenda, ale to je jen náš divoký odhad. Na Xboxu bude stejně jako na PC součástí Game Passu už v den vydání.

Vypadá to, že na velká DLC si budeme muset počkat až do druhé poloviny 2025, respektive do roku 2026, pokud je řeč o posledním z nich. Chystají se celkem tři - Spectrum, Aurora a jedno bezejmenné, jednoduše nazvané číslovkou 3. Obsah ani jednoho z nich nehodlají vývojáři v tuto chvíli prozradit. Každé z nich má přinést nové rozměry do tohoto mrazivého světa.