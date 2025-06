V Code Vein 2 budeme přecházet mezi současností a minulostí. Tvůrci chtějí rozvinout systém společníků

Po šesti letech od vydání prvního dílu představilo Bandai Namco pokračování své anime souls-like akce. Vydání chystá na příští rok pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Na Summer Game Festu jste se mohli podívat na úvodní trailer, já jsem měl možnost vidět obšírnější prezentaci, která zahrnovala i ukázku z hraní.

Code Vein 2 se drží základních pilířů jedničky. Rozdělují je na tři hlavní části - náročné souboje, systém pro rozvoj postavy s bohatou škálou možností a příběh tažený převážně silnými osobnostmi. I když má v názvu dvojku, nejde o klasické pokračování. Spíš ho popisují jako reimaginaci. To znamená, že pro pochopení příběhu nebude potřeba žádná znalost prvního dílu.

Je tady ale několik společných jmenovatelů. Navštívíme svět, kde spolu koexistují lidé a revenanti, což jsou bytosti se schopnostmi podobnými upírům. Toto společenství se ale ocitá na pokraji zkázy poté, co revenanti hodlají zapečetit fenomén, kvůli kterému lidé přicházejí o rozum. To se jim sice povede, ale výsledek je i takstrašlivý. Bláznit totiž začnou sami revenanti a mění se v hrůzná monstra.

My se v roli lovce takových poblázněných monster pokusíme zachránit situaci. S tím nám pomůže revenantí slečna, která nás shodou okolností zachrání a umí cestovat časem. Společně se vydáme 100 let do minulosti, abychom napravili budoucnost. Code Vein 2 hodlá dále stavět na systému společníků. Na cestě potkáme spoustu postav, z nichž se k nám většina bude moci přidat. Každý má unikátní set útoků a schopností. Zatím ale neprozrazují konkrétní změny a vylepšení oproti jedničce.

Code Vein 2 v určitém ohledu připomíná Lords of the Fallen. Obě to jsou souls-like hry a zároveň v nich přecházíme mezi dvěma světy. Zatímco v LotF je to svět živých a mrtvých, tady se budeme v určitých částech volně přesouvat mezi současností a minulostí. S tím se mění svět a jeho obyvatelé. Tvůrci také doplňují, že do jisté míry půjde o otevřené dobrodružství. Vedle hlavní linku se můžete pustit třeba do menších dungeonů s náročnějšími bossy. A aby přesuny nebyly tak zdlouhavé, usednete do sedla motorky.

Nových možností upravitelnosti si budete všímat už u tvorby postavy. Na výběr je více outfitů a volíte si ze 20 různých hlasů. Důležitější bude rozvoj bojových schopností přímo v průběhu hry.

Do rukou dostaneme 7 druhů zbraní. Základy se drží osvědčené formy se správně načasovanými útoky, bloky a úskoky. Code Vein 2 do toho kombinuje několik systému vývoje, jako jsou Blood Codes třídy, speciální útoky formae a několik dalších, které otevírají další prostor k útokům a vysávání energie nepřítele.

Autoři slibují, že si každý může ušít herní styl na míru. Jen ukázka boje na dálku nepůsobila zrovna přesvědčivě. Jinak Code Vein 2 působí přesně tak, jak bych od pokračování této anime řežby očekával. Technicky zatím hru nelze soudit, šlo přeci jen o rozpracovanou verzi a do vydání může zbývat klidně víc než rok.