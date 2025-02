Command & Conquer je plně v rukách hráčů. EA zveřejnilo zdrojové kódy čtyř dílů strategické série

EA se o svoje starší značky nestará zrovna příkladně. Command & Conquer se nejednou snažili neúspěšně protlačit na mobilech a hráči na PC si musejí vystačit s kolekcí původních dílů. Co nehodlá dělat přímo vydavatel, by ale teď mohla zvládnout komunita. EA totiž vypustilo do světa zdrojové kódy pro Command & Conquer: Tiberian Dawn, Red Alert, Renegade a Generals i s doplňkem Zero Hour. Všechny je najdete na Githubu.

Komunita tvůrců modifikací byla aktivní už dříve. Příkladem může být projekt OpenRA, který značně vylepšuje původní Red Alert a další kultovní strategie. Se zdrojovými kódy jsou ale možnosti mnohem větší.

Třeba zmíněný Command & Conquer: Generals trpí na dnešních systémech kvůli tomu, že je rychlost hry svázaná se snímkovou frekvencí. Šikovný tvůrce by se tak mohl pokusit tento problém obejít a nebyl by tak problém si zahrát s vyššími FPS, jak je dnes na PC zvykem.

Brány komunitní tvorbě se více otevřely i díky podpoře Steam Workshopu. Ta je v provozu u dílů Renegade, Generals, Tiberium Wars a Tiberium Twilight. EA prý upravilo editor misí a nástroj pro tvorbu světů tak, aby z nich bylo možné publikovat mapy přímo skrz Steam Workshop. Jejich instalace tak bude velmi triviální.

